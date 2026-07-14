Avec un grand Sergio De Larrea, Dallas résiste à Cameron Boozer

Première défaite à Las Vegas pour les Grizzlies. Opposé aux Mavericks, Memphis s’est incliné 96-88 dans un match longtemps indécis, avant de craquer dans les cinq dernières minutes sous les coups de butoir d’un très bon Sergio De Larrea.

Après deux succès pour lancer sa Summer League, Memphis est tombé sur un collectif texan bien en place. Pourtant privés de Ryan Nembhard et Morez Johnson Jr., les Mavericks ont pourtant trouvé les ressources pour signer leur première victoire grâce à un groupe très équilibré.

Le héros de la soirée se nomme donc Sergio De Larrea. Le meneur espagnol a livré une prestation digne de Ricky Rubio dans ses jeunes années, multipliant les passes inspirées et tout en maîtrise sur le jeu en transition. Auteur de 16 points et 12 passes décisives, il a parfaitement dirigé l’attaque de Dallas et porté l’estocade dans le «money time».

Le début de rencontre avait pourtant laissé penser que Memphis pouvait imposer sa puissance intérieure en servant régulièrement Cameron Boozer. Mais la défense collective des Mavericks a rapidement limité les dégâts, tandis que Kaodirichi Akobundu-Ehiogu profitait du jeu rapide pour enchaîner les dunks et permettre à Dallas de prendre les commandes.

Les Texans ont compté jusqu’à une dizaine de points d’avance avant que Memphis ne revienne progressivement, notamment grâce à l’énergie de Olivier-Maxence Prosper. Les Grizzlies ont même recollé à 77-77 à cinq minutes de la fin.

C’est alors que Sergio De Larrea a pris les choses en main. Entre une série de passes lumineuses, un tir primé décisif et une nouvelle adresse extérieure de Darin Green Jr. (18 points), Dallas a signé un 7-0 fatal. Malgré un 3-points dans le corner de Boozer pour entretenir l’espoir, les Mavericks ont définitivement plié l’affaire (96-88).

Aux côtés d’Olivier-Maxence Prosper (18 points, 5 rebonds et 4/9 à 3-points), Cam Boozer continue d’impressionner. Le 3e choix de la dernière Draft a compilé 21 points et 8 rebonds, même si son adresse extérieure a longtemps fait défaut. C’est un vrai scoreur, très agressif vers le cercle. Et comme tout bon scoreur, il a la mémoire courte, et ses échecs à 3-points en début de match ne l’ont pas empêché d’insister.