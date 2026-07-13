Marina Mabrey (30 points) résiste au retour du duo Ionescu-Stewart

Sandy Brondello tient sa victoire face à son ancienne équipe ! La bataille a été rude et l’issue indécise jusqu’au bout, mais le Tempo a résisté au retour du Liberty pour s’imposer 93-91. Avec une nouvelle performance de choix de Marina Mabrey (30 points) et des « role players » au rendez-vous, Toronto décroche ainsi la dixième victoire de sa première saison en WNBA.

Après avoir compté jusqu’à 20 points de retard, New York échoue encore de peu et encaisse déjà sa 11e défaite de la saison, la sixième par moins de deux possessions d’écart.

Au sortir d’un match à 34 points malgré la défaite face à Dallas, Marina Mabrey a repris sur le même tempo, faisant notamment mouche depuis le logo. Un symbole d’un premier quart-temps où tout a réussi à Toronto derrière l’arc, avec également Maria Conde, Kamile Nacickaite-Juskaite et Isabelle Harrison pour creuser un premier écart (22-15).

New York a tenu bon et Marine Johannès a permis au Liberty d’égaliser en début de deuxième quart-temps. Le Tempo a toutefois remis la pression pour reprendre onze longueurs d’avance peu avant la pause (45-34).

Marina Mabrey a ensuite pris les commandes dans le troisième quart-temps. L’arrière a enchaîné un tir à 3-points depuis l’aile, un panier avec la faute sous le cercle puis une finition en transition le long de la ligne de fond pour porter la marque à 59-45.

Nyara Sabally punit son ancienne équipe

Les bons passages de Maria Conde et Isabelle Harrison ont permis à Toronto de conserver une confortable avance jusqu’à la fin du troisième quart-temps (80-64). Mais le Liberty s’est alors réveillé.

Pauline Astier a redonné espoir aux New-Yorkaises en marquant à deux reprises près du cercle. De quoi lancer un 16-4 conclu par un lay-up main gauche de Sabrina Ionescu, déchaînée dans cette fin de rencontre (84-80).

De nouveau sous pression, Toronto a pu compter sur la maîtrise de Marina Mabrey. Son tir à 3-points en transition a permis au Tempo de garder la tête hors de l’eau, avant une fin de match complètement folle.

Malgré l’expulsion de Betnijah Laney-Hamilton, sanctionnée d’une deuxième faute technique après avoir involontairement envoyé sa chaussure sur Marina Mabrey, New York a fini par égaliser à 91-91 grâce à son tandem Ionescu-Stewart, respectivement autrices de 28 et 22 points.

Toronto a toutefois eu le dernier mot sur un ultime lay-up de Nyara Sabally. L’ancienne joueuse du Liberty a ainsi puni son ancienne équipe, où évolue sa sœur, actuellement placée dans le protocole commotion cérébrale (93-91).

Sur la dernière possession, la tentative de Breanna Stewart près du cercle est restée trop courte avant d’atterrir dans les mains de Julie Allemand. De quoi offrir au Tempo sa dixième victoire de la saison.