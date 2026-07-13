Le Sky encore braqué par les Wings !

Décidément, Dallas ne réussit pas au Sky cette saison. Trois semaines après s’être incliné 93-92 au Texas après avoir entamé le dernier quart-temps avec 14 longueurs d’avance, Chicago a encore laissé échapper une rencontre qui semblait à sa portée.

Cette fois, le retour des Wings a été moins spectaculaire, mais le résultat est resté le même. Après avoir tenu Dallas à distance pendant plus de trois quarts-temps, le Sky a fini par céder face aux assauts répétés de Paige Bueckers (22 points, 11 passes décisives), Arike Ogunbowale (17 points) et Jessica Shepard (19 points, 10 rebonds). Sans oublier Azzi Fudd, toujours plus à l’aise dans le cinq majeur avec ses 16 points.

Chicago avait pourtant longtemps fait plus que bonne figure, porté par l’expérience de Natasha Cloud et Azura Stevens (15 et 18 points), la fougue de la rookie Sydney Taylor (20 points) et l’activité de Kamilla Cardoso dans la raquette (12 points, 13 rebonds).

C’est notamment ce quatuor qui a lancé le troisième quart-temps par un 14-2 pour permettre au Sky de prendre les commandes (48-54). Deux paniers avec la faute d’Azura Stevens et Natasha Cloud ont ensuite confirmé la tendance, repoussant Dallas à dix longueurs (52-62).

Paige Bueckers prend le contrôle

Il a fallu les efforts de Maddy Siegrist et Jessica Shepard pour maintenir les Wings dans le match à l’approche du dernier quart-temps (66-73). Puis, comme lors de la précédente confrontation entre les deux équipes, Dallas a progressivement étouffé son adversaire.

Paige Bueckers a d’abord montré la voie en inscrivant six points en début de période. Mais c’est véritablement lorsqu’elle s’est transformée en passeuse que le match a basculé.

La rookie a d’abord trouvé Arike Ogunbowale derrière l’arc, avant de ressortir deux ballons parfaits vers Azzi Fudd. L’ancienne joueuse d’UConn n’a pas tremblé et a égalisé à 86-86 à moins de quatre minutes de la fin.

Jessica Shepard et Arike Ogunbowale ont alors pris le relais dans la peinture. Les deux joueuses ont inscrit quatre paniers, dont deux sur des passes de Paige Bueckers, pour donner un avantage décisif aux Wings (94-89).

Un dernier rebond offensif a ensuite permis à Arike Ogunbowale de se présenter sur la ligne des lancers pour finir le travail. Dallas signe ainsi un deuxième retour victorieux face à Chicago en l’espace de trois semaines (96-91).

Ce revers marque la fin du « road trip » du Sky, qui retrouvera Chicago pour recevoir Seattle mercredi. Dallas accueillera pour sa part le Liberty le lendemain. Reste à savoir si Alanna Smith, touchée à la jambe gauche en première mi-temps et contrainte de quitter ses partenaires, pourra tenir sa place.