Bob McAdoo honoré pour son immense carrière d’assistant

Incontournable scoreur des années 1970, Bob McAdoo a aussi marqué l’histoire, plus discrètement, par sa présence sur les bancs de touche. Le Hall of Famer a occupé celui du Heat, comme assistant, pendant près de vingt ans (1995-2014). Soit plus de 1 500 matchs au compteur.

Une immense carrière, marquée par cinq accessions aux Finales NBA et trois titres (2006, 2012 et 2013), aujourd’hui récompensée par un trophée : le Tex Winter Assistant Coach Lifetime Impact Award, décerné par le syndicat des coachs National Basketball Coaches Association (NBCA).

Son président J.B. Bickerstaff voit chez le lauréat « l’un des véritables géants de notre sport ».

« Joueur du Hall of Fame, champion et entraîneur exceptionnel, Bob a marqué des générations de joueurs grâce à ses connaissances, son humilité et sa passion pour la transmission. Son influence est visible chez les nombreux joueurs, entraîneurs et au sein de l’organisation du Heat qu’il a contribué à élever tout au long de sa carrière d’entraîneur », a salué le technicien des Pistons.

Touché d’avoir ainsi été récompensé, Bob McAdoo se dit « éternellement reconnaissant envers Pat Riley » qui l’a engagé comme entraîneur adjoint, pour poursuivre sa « fantastique aventure en NBA » après son mandat sur les parquets. « Merci également à la famille Arison (ndlr : propriétaire de la franchise) et à l’organisation du Heat, qui ont marqué ma vie tant sur le plan professionnel que personnel. »

Après avoir pris sa retraite comme joueur, le double champion NBA avec les Lakers (1982 et 1985) et triple meilleur scoreur de la ligue avait commencé son parcours d’entraîneur à Miami en 1995. Pendant 19 ans, il a œuvré dans l’ombre de Pat Riley, Stan Van Gundy et Erik Spoelstra.

Un impact sur Alonzo Mourning, Dwyane Wade…

Très respecté pour son travail avec les intérieurs notamment, Bob McAdoo a joué un rôle clé dans le développement de nombreux All-Stars, comme Alonzo Mourning, Tim Hardaway, Shaquille O’Neal, Dwyane Wade ou Chris Bosh.

« Derrière chaque équipe qui gagne se cachent d’innombrables entraîneurs adjoints dont les contributions passent souvent inaperçues, mais sont profondément estimées […]. McAdoo a été un enseignant, un mentor et un conseiller de confiance pour des générations de joueurs et d’entraîneurs, tout en contribuant à bâtir des équipes championnes », a déclaré David Fogel, directeur exécutif de la NBCA.

Ce nouveau trophée, remis par un jury de coachs (Hubie Brown, Rick Carlisle, Doug Collins, George Karl, Doc Rivers…), vient compléter les nombreuses distinctions qui ont jalonné son après-carrière, de son entrée au Hall of Fame en 2000 à son élection parmi l’équipe du 75e anniversaire de la NBA en 2021, en passant par ses intronisations au North Carolina Sports Hall of Fame (1993) ou à celui de l’Olimpia Milan (2013).

À noter que Bob Beyer, Dan Burke, Jeff Bzdelik, Gordon Chiesa, Jim Eyen, Brian Hill, Jim Lynam, Brendan Suhr, Bob Weiss et John Wetzel étaient en lice pour remporter ce trophée. Bob McAdoo succède par ailleurs à Maurice Cheeks (2025), Hank Egan (2024), Brendan Malone (2023) ou encore Ron Adams (2022) précédemment décorés.