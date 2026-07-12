Arthur Kaluma prend feu pour saisir sa chance avec les Lakers

À lui tout seul, il a converti quasiment autant de paniers primés que l’équipe adverse. Samedi soir, à Las Vegas, les Lakers ont facilement repoussé les Mavs (91-70) en s’appuyant sur une grosse performance d’Arthur Kaluma.

En 30 minutes de jeu, celui-ci a cumulé 34 points à 11/16 aux tirs, dont 6/10 de loin (contre 8/24 côté Dallas), avec 5 rebonds. « C’est un shooteur, et quand il est ouvert, évidemment on veut qu’il convertisse », commente le coach des Lakers en Summer League, Ty Abbott, qui a vu dans sa sortie de la « confiance et (de la) polyvalence ».

Une confiance particulièrement visible en seconde période quand l’intérieur a commencé à enchaîner les tirs longue distance en première intention, en « catch-and-shoot ». Dans le dernier quart-temps, on l’a même vu envoyer un missile depuis le logo du milieu de terrain.

« Je mets un point d’honneur à bien défendre. Mais aujourd’hui, les tirs rentraient tout seuls, c’est tout. Mon jeu, c’est le ‘3&D’. Je verrouille en défense. Je rentre les tirs ouverts. J’ai juste pris feu aujourd’hui. Je ne vais pas me laisser griser par ça », relativise le joueur de 24 ans.

Une expérience avec la sélection ougandaise

L’ailier-fort ne s’était pas vraiment fait connaître pour ses qualités de shooteur du temps où il évoluait à l’université. Arthur Kaluma a démarré son cursus à Creighton, avant de passer par Kansas State, puis de finir à la fac de Texas pour sa 4e année NCAA, tournant à 12.2 points et 6.5 rebonds de moyenne (32% à 3-points).

Pas suffisant pour être drafté en 2025. Il avait décroché une invitation au camp des Lakers, avant d’être coupé et d’évoluer avec l’entité G-League de South Bay la saison passée. Là-bas, le natif de Boston, devenu citoyen ougandais en 2020 (il a même joué en sélection nationale locale lors de l’Afrobasket 2021), avait tourné à 14.6 points et 5 rebonds par match.

« La ‘G’ peut devenir impitoyable. Tout le monde se bat pour faire son trou. Et il faut avoir sacrément faim pour réussir là-bas. Je pense que cette rage que j’avais pendant ma première année m’a poussé à fond cet été pour progresser, bosser mon jeu, venir ici et saisir l’opportunité de me montrer à la Summer League », poursuit-il.

Ce dernier, après deux matchs, se hisse parmi les meilleurs scoreurs de cette compétition estivale (26 points de moyenne). « Les gars viennent à la Summer League pour avoir une opportunité. Malheureusement, l’année dernière, je n’ai pas eu cette chance parce que j’ai dû rentrer chez moi à cause d’une blessure. Mais le fait de pouvoir venir ici et de jouer à ce niveau est incroyable », termine-t-il.