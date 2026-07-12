Le collectif de Portland fait forte impression à Atlanta

Largement battu à domicile par Atlanta à la fin du mois de mai (66-86), Portland a pris sa revanche en s’imposant avec la manière en Géorgie. Le Fire a notamment fait la différence grâce à sa belle adresse extérieure (14/29 à 3-points) et à une attaque parfaitement répartie.

Privé d’Angel Reese, Atlanta s’en est d’abord remis au duo Koné-Okot, auteur de 30 points, pour prendre le meilleur départ (21-14). Portland a toutefois progressivement trouvé son rythme avant de placer un 14-2 à cheval sur les deux premiers quarts-temps (23-28), alimenté par deux paniers primés de Bridget Carleton et Megan Gustafson.

Malgré les coups d’éclat de Jordin Canada (10 points, 12 passes décisives) et Allisha Gray (20 points), le Fire a conservé les commandes. Frieda Buhner a épaulé le tandem Carleton-Gustafson, respectivement crédité de 12 et 17 points, avant que Carla Leite n’inscrive trois lancers francs pour offrir sept longueurs d’avance à Portland à la pause (44-51).

Carla Leite dicte le tempo

Principalement distributrice en première période, la meneuse française s’est montrée plus agressive au retour des vestiaires afin d’entretenir la dynamique de son équipe. Atlanta est pourtant parvenu à renverser la situation grâce à un 11-2, conclu par deux paniers à 3-points consécutifs (62-61).

Mais Portland n’a pas douté longtemps. Le Fire a immédiatement répondu par un 11-2, avec six points de Serah Williams, parfaite au tir (15 points à 6/6), puis un panier extérieur de Nyadiew Puoch pour reprendre le contrôle de la rencontre (72-78).

Portland a ensuite tenu le Dream à distance, avec une Carla Leite toujours aussi précieuse. La Française a d’abord servi Megan Gustafson pour un panier avec la faute, avant d’inscrire son unique tir à 3-points de la soirée au meilleur moment (79-88).

Teja Oblak (10 points, 7 passes décisives) et Emily Engstler (14 points, 11 rebonds) ont également apporté leur contribution, avant que Nyadiew Puoch puis Carla Leite, sur deux derniers lancers francs, ne sécurisent définitivement la victoire du Fire (92-102).

Portland tentera de poursuivre sur cette lancée mardi à Connecticut. Atlanta cherchera de son côté à rebondir dès demain, à domicile face aux Sparks.