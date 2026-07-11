Malgré Marine Johannès, le Liberty craque encore face aux Lynx

Le Liberty débutait son « road trip » de quatre matchs par un déplacement à Minneapolis, sur le parquet de la meilleure équipe de WNBA. New York frappe pourtant en premier, avec deux paniers lointains de Breanna Stewart.

La suite est beaucoup plus laborieuse pour les deux formations. L’entrée en jeu de Marine Johannès (14 points à 5/10 au tir) n’améliore pas immédiatement l’adresse new-yorkaise. La Française ouvre son compteur sur un « floater », mais manque ses deux premières tentatives derrière l’arc.

Minnesota traverse également quatre minutes sans inscrire le moindre panier avant que Courtney Williams ne mette fin à la disette. Son tir à mi-distance lance un 8-0 en faveur des locales, qui prennent les commandes. Natasha Howard conclut ce premier quart-temps par un panier au buzzer (17-13).

Les Lynx commencent ensuite à trouver leur rythme, à l’image d’Olivia Miles (23 points). Muette dans le premier acte, la rookie débloque son compteur à 3-points et participe à l’accélération de Minnesota.

L’écart atteint rapidement dix unités. Kayla McBride (25 points) ajoute un 2+1, avant que Nia Coffey ne sanctionne à son tour derrière l’arc. Le Liberty tente de répondre de loin, sans réussite : Jonquel Jones est trop courte et Rebecca Allen envoie un « airball » (36-22).

Sabrina Ionescu rallume le Liberty

La fin de la première mi-temps est marquée par le premier panier de Sabrina Ionescu (25 points, 8 rebonds), après cinq tentatives manquées. New York rentre toutefois aux vestiaires avec dix longueurs de retard (42-32).

Au retour de la pause, l’arrière sonne la révolte en inscrivant sept points consécutifs. Mais le Liberty ne parvient toujours pas à enchaîner les stops défensifs et Olivia Miles en profite pour décocher une nouvelle flèche à longue distance (51-39).

Le rapport de force s’inverse pourtant dans la seconde moitié du troisième quart-temps. Breanna Stewart convertit un 2+1, puis Marine Johannès réussit deux tirs primés pour ramener New York à une possession (56-54).

Courtney Williams tente bien de calmer l’incendie avec un long tir à 2-points, mais Sabrina Ionescu prend définitivement feu. Elle redonne l’avantage aux visiteuses, inscrit deux lancers francs, puis obtient deux paniers avec la faute coup sur coup. D’abord face à Olivia Miles, puis en profitant de l’aide tardive de Nia Coffey (62-58).

Les Lynx plus solides dans les dernières minutes

Minnesota reprend néanmoins le contrôle dès le début du dernier quart-temps. Kayla McBride et Courtney Williams sanctionnent derrière l’arc, permettant aux Lynx d’aborder le « money-time » avec quatre points d’avance (78-74).

Le Liberty continue de marquer, mais ne parvient pas à verrouiller son rebond. New York abandonne deux prises offensives consécutives à Minnesota, avant qu’Olivia Miles ne provoque une faute et ne transforme ses deux lancers francs.

À cinq points de retard et moins d’une minute à jouer, Sabrina Ionescu dégaine rapidement à 3-points, sans trouver la cible. Le dernier panier de Jonquel Jones ne change rien à l’issue de la rencontre.

Les Lynx s’imposent 90 à 85 et infligent au Liberty une quatrième défaite en cinq matchs. New York tentera de réagir dès dimanche face au Tempo, en « back-to-back ».