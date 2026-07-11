Luke Kornet parodie les rumeurs sur LeBron James avec un message vocal « fuité »

« Hey LeBron. Monsieur James ? LeBron ? LeBron. Ici Luke Kornet, le numéro 7 des San Antonio Spurs. » C’est ainsi que débute le faux message vocal du pivot, publié sur sa chaîne YouTube, pour tenter de « recruter » LeBron James dans le Texas.

Une parodie directement inspirée des dernières informations autour de l’avenir du quadruple champion NBA. Selon ESPN, Rich Paul a en effet permis à certaines franchises intéressées de présenter leur projet à son client en lui faisant parvenir des messages vocaux par son intermédiaire…

Luke Kornet a donc préparé sa propre candidature, avec des arguments sportifs mais aussi beaucoup plus inattendus.

« On a un super truc en cours. Beaucoup de jeunes talents. C’est un endroit où il fait bon vivre, il n’y a pas d’impôt sur le revenu, c’est toujours un plus. Tu peux jouer aux côtés d’un joueur générationnel, et Victor aussi ! », lance-t-il, avant de promouvoir SeaWorld, le café La Panaderia et même sa chambre d’amis.

Le pivot vante également San Antonio comme une ville idéale pour les enfants, tout en reconnaissant ne pas vraiment connaître la famille de LeBron James. « Je ne sais pas quel âge ils ont ou combien ils sont… Enfin, je connais l’âge de l’un de tes enfants. »

Des objectifs presque identiques

Luke Kornet rappelle surtout que les Spurs viennent de disputer les Finals NBA et qu’ils partagent, à l’en croire, une ambition commune avec LeBron James.

« Tu cours après le numéro cinq (titres en carrière, ndlr), et nous, on en a cinq, donc on cherche le numéro six. On est donc à peu près dans le même panier. »

Une façon de rapprocher la quête d’une cinquième bague du « King » de celle des Spurs, à la recherche du sixième titre de leur histoire.

Alors que le flou entourant l’avenir de LeBron James continue d’alimenter les spéculations, Luke Kornet ironise donc. Jusqu’à imaginer que son propre message s’est perdu quelque part entre son agent, Rich Paul et le joueur.

« Mon agent m’a dit qu’il te l’avait envoyé, mais je ne sais pas si ça s’est perdu en route, parce que je n’ai jamais eu de retour. Mais si tu pouvais simplement signer… Enfin, d’abord retrouver le contrat, le signer et le renvoyer, j’apprécierais vraiment. » Pas certain que Rich Paul apprécie autant cette pointe d’humour…