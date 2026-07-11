Le Sky craque face au duo Ogwumike–Hamby

Avant d’entamer un road trip de quatre rencontres, les Sparks, privées de Kelsey Plum, recevaient le Sky. Les premières minutes sont dominées par Ariel Atkins et Erica Wheeler, autrices de dix des 16 premiers points de Los Angeles (16-8).

Chicago réagit rapidement grâce à Gabriela Jaquez, avant que Rae Burrell ne redonne de l’air aux Californiennes à 3-points. Mais les Sparks connaissent un coup d’arrêt à la fin du premier quart-temps. Leur maladresse permet au banc du Sky d’inverser la tendance et de placer Chicago en tête après dix minutes (29-28).

Los Angeles retrouve davantage de rythme au retour de ses titulaires. Dearica Hamby inscrit son premier tir primé de la rencontre, imitée ensuite par Erica Wheeler et Ariel Atkins. Cette réussite extérieure permet aux Sparks de reprendre les commandes (45-42), puis de rejoindre les vestiaires avec cinq longueurs d’avance.

Le Sky efface rapidement ce retard au retour de la pause. Natasha Cloud frappe derrière l’arc, puis trouve Kamilla Cardoso dans la raquette pour remettre les deux équipes à égalité (55-55). Les formations se répondent jusqu’à la fin du troisième quart-temps, toujours légèrement à l’avantage de Los Angeles (73-70).

Ogwumike et Hamby font la différence

Accroché jusque-là, Chicago ne parvient toutefois pas à suivre la cadence dans le dernier acte. Dominante à l’intérieur depuis le début de la rencontre, Nneka Ogwumike (25 points, 12 rebonds) s’écarte du cercle pour inscrire deux tirs à 3-points. Dans la foulée, Dearica Hamby profite des espaces dans la raquette et l’écart atteint dix unités (90-80).

Alors que le Sky tente de s’accrocher, le duo Ogwumike–Hamby se charge de mettre fin au suspense. La première ajoute un nouveau tir primé, tandis que la seconde multiplie les paniers près du cercle. Dearica Hamby ponctue sa soirée par un panier avec la faute, et les Sparks remportent le dernier quart-temps 29-17 pour finalement s’imposer 102 à 87.

La mauvaise série se poursuit en revanche pour le Sky. Chicago a perdu trois de ses quatre dernières rencontres et affiche désormais un bilan de sept victoires pour 15 défaites.