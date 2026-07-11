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Janelle Salaün et les Valkyries passent la septième face au Sun

Publié le 11/07/2026 à 7:20 Twitter Facebook

WNBA – Septième victoire de suite pour Golden State, qui s’est appuyé sur un tandem Burton-Salaün en pleine forme (17 et 16 points) pour compenser l’absence de Gabby Williams et s’imposer à Connecticut (79-64).

WNBAL’absence de Gabby Williams, ménagée en raison de douleurs au dos, n’a pas suffi à freiner la belle dynamique des Valkyries. Golden State a remporté cette nuit sa septième victoire consécutive, 79-64, sur le parquet de Connecticut.

Pour compenser, Veronica Burton a sorti le grand jeu avec 17 points, 6 passes décisives et 2 contres. À ses côtés, Janelle Salaün a encore brillé avec 16 points, 7 rebonds, 3 interceptions et 1 contre, tout en affichant le meilleur +/- de son équipe (+18).

Après un premier quart-temps à l’avantage du Sun (19-17), les Valkyries ont progressivement pris le contrôle de la rencontre grâce à une défense plus agressive.

Dans la continuité de sa dernière sortie, Janelle Salaün s’est rapidement illustrée avec deux paniers à 3-points puis un lay-up pour permettre à Golden State de rejoindre la pause avec cinq longueurs d’avance (30-25).

Burton-Salaün, ticket gagnant

Veronica Burton a ensuite accéléré au retour des vestiaires, avec deux paniers rapides avant de servir Kiah Stokes à 3-points dans un moment important de la rencontre (41-34).

Toujours aussi tranchante, la meneuse a ensuite attaqué le cercle à plusieurs reprises, inscrivant notamment un panier avec la faute pour placer les Valkyries à +10 à dix minutes de la fin (54-44).

Malgré les derniers efforts du duo français Leïla Lacan-Migna Touré, avec 6 points chacune, le Sun n’est jamais parvenu à recoller. Veronica Burton a conclu sa démonstration avec un 3-points dans l’aile, avant que Janelle Salaün ne prenne le relais avec deux nouveaux tirs primés puis deux lancers francs pour assurer la victoire (79-64).

Les Valkyries vont désormais observer une courte pause avant de terminer leur road-trip à Indiana mercredi soir, avec une huitième victoire de suite en ligne de mire. Dernier de la ligue, Connecticut recevra Portland mardi.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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