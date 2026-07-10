Angel Reese remporte son duel face à Dominique Malonga

Atlanta peut respirer. Après cinq revers consécutifs, le Dream a enfin renoué avec la victoire en dominant Seattle. Derrière Natisha Hiedeman et Dominique Malonga, respectivement autrices de 20 et 15 points, le Storm a manqué de relais et de régularité face à une formation d’Atlanta montée en puissance pendant trois quarts-temps.

Avec 18 points et 11 rebonds, Angel Reese a apporté son écot aux côtés d’un duo Allisha Gray–Rhyne Howard encore très efficace, avec 22 et 19 points.

Encore au contact en début de rencontre (18-17), le Storm a encaissé un 11-2 dès le retour sur le banc de Dominique Malonga, sanctionnée d’une deuxième faute personnelle. Allisha Gray, Jordin Canada, Angel Reese et Isobel Borlase en ont profité pour attaquer le cercle avec succès et repousser Seattle à dix longueurs (29-19).

Angel Reese sort sur blessure

Le tandem Gray–Howard a maintenu le Dream sur sa lancée, notamment grâce à son adresse extérieure. Le retour de Dominique Malonga n’a pas suffi à inverser la dynamique. Rhyne Howard a inscrit deux paniers consécutifs, avant qu’Angel Reese ne donne 17 longueurs d’avance à Atlanta juste avant la pause (55-38).

Malgré les efforts de Dominique Malonga au retour des vestiaires, Atlanta a poursuivi sa marche en avant, porté par son trio Gray–Howard–Reese, pour atteindre les vingt points d’écart (68-48).

Seattle est bien repassé sous la barre des dix unités dans le dernier quart-temps, sans toutefois parvenir à faire réellement trembler le Dream.

La paire Canada–Gray s’est chargée de terminer le travail pour assurer le succès d’Atlanta (89-78). La victoire a néanmoins été ternie par la sortie d’Angel Reese, touchée à la cheville dans les dernières secondes de la rencontre.

Seattle est attendu à Washington dimanche, tandis qu’Atlanta va préparer la réception du Portland Fire dès demain.