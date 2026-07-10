La Puma Hali 1 fait le triplé

Tyrese Haliburton a enfin tourné la page après avoir passé une saison blanche, loin des terrains, à soigner sa rupture du tendon d’Achille. Convalescent lors de la sortie de sa première chaussure signature, la Puma Hali 1 , le meneur des Pacers peut enfin mettre son «bébé» en avant, en plus de bénéficier du coup de pouce de l’arrière du Fever d’Indiana Kelsey Mitchell (WNBA), qui porte sa paire à chaque match.

Puma l’avait jusque là joué modeste en termes de coloris. Bonne nouvelle, trois nouvelles versions viennent d’arriver en France pour garnir sa collection : une «Fresh Mint» avec une tige couleur vert menthe et des finitions d’un vert plus foncé et gris à l’avant, une «Cobalt» en trois tons de bleu de colbalt, et une «All White», qui, comme son nom l’indique, s’affiche en blanc assortie de touches de gris.

Les trois nouveaux coloris sont à retrouver au prix de 130 euros sur Basket4Ballers .