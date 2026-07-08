Ron Holland ne veut plus être mis sur la touche en playoffs

Ce jour-là, il était le seul joueur présent sur le terrain d’entraînement des Pistons. Trois jours après la Draft, alors que Detroit tenait une conférence de presse autour de sa recrue Ebuka Okorie, Ron Holland était déjà au travail.

« Depuis la fin de la saison, je n’ai pas vraiment quitté Detroit. Je suis resté pour travailler mon jeu », explique-t-il au Detroit News. Le 5e choix de la Draft 2024 avait en effet une frustration à évacuer.

Après une deuxième saison NBA bouclée avec 8.2 points et 4 rebonds de moyenne en 20 minutes, sur 78 apparitions, Ron Holland pouvait un vrai rôle durant les playoffs. Mais J.B. Bickerstaff a resserré sa rotation, et l’ancien de la G-League Ignite a dû se contenter de miettes : neuf apparitions, pour à peine six minutes de moyenne.

Ne pas chercher à être Monsieur Parfait

« C’était frustrant, c’est sûr, mais je n’ai pas laissé cela affecter mon langage corporel ou mon énergie. Il n’y a pas de regret. Mais je n’ai pas joué pendant les playoffs, et cela me ronge. Depuis la fin de la saison, j’essaie de trouver comment m’améliorer, pour m’assurer de ne plus jamais me retrouver dans cette situation », annonce-t-il.

L’ailier veut donc se servir de cette non-expérience en playoffs comme carburant pour son été.

« Je garde ça dans un coin de ma tête car, de toute évidence, je n’en ai pas fait assez pour montrer que j’étais prêt. Il s’agit de travailler mon jeu, de rester prêt et de prouver pourquoi je mérite d’être sur le terrain. »

Au programme : pas seulement du tir, mais aussi du travail sur ses choix en transition, son maniement du ballon, sa lecture sur demi-terrain ou encore sa capacité à créer son propre tir. « En continuant à enchaîner ces répétitions, je pense qu’une grosse saison m’attend », imagine-t-il.

Ron Holland veut aussi retrouver davantage de spontanéité. Car selon lui, J.B. Bickerstaff et son staff ont remarqué qu’il cherchait trop souvent à être « Monsieur Sans-Erreur » ou « Monsieur Parfait ».

« Ils l’ont remarqué. Tout ce qu’ils attendent de moi, c’est que j’aille sur le terrain et que je joue. Ils veulent que j’y aille et que je sois Ron. Ils veulent que je sois ce gamin plein d’énergie que j’ai toujours été. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.