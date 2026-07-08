Valériane Ayayi et le Mercury plombées par les pertes de balle

Après un début de saison compliqué, le Mercury restait sur une bonne dynamique avant la réception du Sky, avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs. Phoenix avait donc l’occasion d’enchaîner et de poursuivre sa remontée au classement, mais les joueuses de Nate Tibbetts sont passées à côté.

Le Sky prend rapidement les commandes grâce à son adresse extérieure, tout en profitant de la bonne entrée en jeu d’Elizabeth Williams pour creuser l’écart. En face, le Mercury n’arrive pas à répondre, entre maladresse et ballons perdus. En dix minutes, les locales rendent déjà sept possessions, et Chicago vire en tête (24-15).

Phoenix retrouve un peu de rythme offensif dans le deuxième quart-temps, sans pour autant régler son problème principal. Kahleah Copper inscrit deux tirs à 3-points tandis que Valériane Ayayi (9 points, 6 rebonds) se montre également, avec un panier primé puis une finition près du cercle face à Azurá Stevens (32-29).

20 pertes de balle pour le Mercury

Au retour des vestiaires, Sydney Taylor prend en main l’attaque du Sky. Alors que Chicago traverse un passage plus compliqué, elle est la seule à trouver régulièrement la cible et permet aux visiteuses de résister aux assauts de Kahleah Copper et Alyssa Thomas.

Mais si le Sky peine à emballer la rencontre, le Mercury continue de gaspiller trop de possessions. Les attaques stériles s’enchaînent et Phoenix compte déjà 18 ballons perdus avant même le dernier quart-temps. Dans un match où les points sont rares, Chicago profite alors d’un bon passage de Courtney Vandersloot pour reprendre ses distances (56-44).

Le Sky règle ensuite la mire dans le dernier acte. Gabriela Jaquez sanctionne derrière l’arc, puis Natasha Cloud s’élève de très loin pour permettre à Chicago de s’envoler (70-50). Le Mercury affiche un meilleur visage dans les cinq dernières minutes, mais l’écart est déjà trop important.

Phoenix s’incline finalement 77-66 et voit sa série de trois victoires consécutives prendre fin avant de recevoir le Fever ce jeudi.