Nouvelle défaite pour le Liberty de Marine Johannès, battu par les Wings

Les Wings poursuivaient leur road-trip de quatre matchs avec un arrêt à New York pour défier une équipe du Liberty en baisse de régime dernièrement. Les premières minutes tournent en faveur des locales, avec un collectif bien en place et Pauline Astier (4 points, 2 rebonds) qui ouvre son compteur (16-12). Mais ce bon départ est suivi par un trou d’air de près de trois minutes, durant lequel les joueuses de Chris DeMarco n’inscrivent plus aucun point. Malgré trois pertes de balle dans la dernière minute du premier quart-temps, elles restent tout de même devant (20-18).

Marine Johannès (7 points, 2 rebonds) met fin à la disette avec un «lay-up» dès le début de la période suivante, avant d’être victime d’une faute à 3-points d’Aziaha James. Sur la ligne, la Française ne tremble pas avec un 3/3. Sauf que Dallas trouve alors son rythme, en s’appuyant notamment sur la vision de Jessica Shepard (22 points, 12 rebonds, 11 passes), auteure d’un triple-double. Les Texanes signent un terrible 19-0, conclu par deux flèches à longue distance d’Awak Kuier (37-25).

À la mi-temps, Dallas possède toujours une confortable avance de 16 points, mais le Liberty tente de corriger le tir dès le retour des vestiaires. Breanna Stewart (29 points, 9 rebonds) réussit trois paniers à l’intérieur avant de servir Jonquel Jones puis Sabrina Ionescu derrière l’arc. Muette en première période, cette dernière enchaîne ensuite avec un deuxième panier pour ramener son équipe à deux possessions (52-47).

Les Wings maîtrisent leur sujet

Les Wings répliquent aussitôt avec un 9-0, marqué par un nouveau tir primé d’Awak Kuier, mais aussi par une faute technique reçue par l’entraîneur du Liberty, Chris DeMarco (61-47). Le duo Ionescu-Stewart permet bien au Liberty de revenir à huit points à cinq minutes du terme, mais cela ne suffit pas.

Dans le money-time, le jeu à deux entre Paige Bueckers et Jessica Shepard fait la différence. Il permet d’ouvrir des tirs à la meneuse ou de servir l’intérieure lorsqu’elle roule vers le cercle. C’est justement sur un tir lointain de Paige Bueckers que les Wings repassent au-dessus de la barre des dix points (81-70).

Cette fois, New York ne revient pas. Au terme d’une soirée où il n’a affiché que 19% de réussite derrière l’arc, le Liberty s’incline 88-77. Avec ce revers, la franchise new-yorkaise a perdu cinq de ses sept derniers matchs. Cette mauvaise dynamique a des conséquences directes au classement puisque, avec 13 victoires pour 9 défaites, le Liberty est désormais sixième.