Une Brittney Griner vintage surprend les Lynx

En tête du classement, les Lynx abordaient ce duel face au Sun, lanterne rouge de WNBA, dans la peau des grandes favorites. Même privée d’Olivia Miles, touchée au mollet, l’équipe de Cheryl Reeve semblait avoir les armes pour éviter le piège. Sauf que Connecticut, porté par une grande Brittney Griner, n’a jamais joué les victimes expiatoires.

Le Sun prend ainsi le contrôle dès le début de la rencontre grâce à Leïla Lacan (13 points, 3 passes). La meneuse tricolore inscrit les cinq premiers points de son équipe, avant d’être relayée par un panier intérieur de Brittney Griner (29 points, 10 rebonds). Connecticut tente ensuite de creuser l’écart grâce à un 2+1 de Kennedy Burke, puis un autre signé Aaliyah Edwards, mais Minnesota reste au contact.

Les Lynx s’appuient notamment sur deux paniers primés de Kayla McBride (28 points, 10/19 au tir, 4/8 de loin) et un « and one » d’Anastasiia Kosu pour ne compter que trois longueurs de retard après dix minutes (25-22).

Minnesota égalise dès le début de la période suivante grâce à une flèche longue distance de Courtney Williams (23 points, 9 rebonds, 6 passes). Les Lynx enchaînent les tirs à 3-points, mais le Sun reste devant en multipliant les rebonds offensifs et les secondes chances. À la pause, Connecticut conserve ainsi une courte avance (48-44).

Minnesota sans réponse face à Brittney Griner

Les Lynx passent de longues minutes à courir après le score, avant de signer un 9-0 conclu par un 2+1 de Natasha Howard pour passer brièvement devant (64-62). Mais Connecticut répond immédiatement par l’inévitable Brittney Griner. Servie par Leïla Lacan, l’ancienne joueuse du Mercury s’élève face à Natasha Howard et obtient la faute.

Dans le dernier acte, la pivot est dans tous les bons coups. Elle commence par contrer Dorka Juhasz, avant de conclure en contre-attaque. Puis, dans le « money-time », elle trouve d’abord Diamond Miller, lancée vers le cercle, avant de ressortir le ballon pour Kennedy Burke à 3-points. À l’intérieur, elle contourne ensuite Natasha Howard pour inscrire deux points de plus et donner de l’air au Sun (84-79).

Malgré ce bon passage de Brittney Griner, les Lynx répondent. Kayla McBride convertit un 2+1 après une faute de Leïla Lacan, puis Natasha Howard réussit deux lancers francs pour remettre les deux équipes à égalité à l’entrée de la dernière minute (84-84).

C’est alors Leïla Lacan qui trouve la solution, sur un « pick-and-pop » avec Kennedy Burke, oubliée à 3-points. Dans la foulée, c’est Brittney Griner qui profite à son tour d’un oubli défensif des Lynx, parfaitement servie par Charlisse Leger-Walker. Deux actions décisives qui scellent le sort de la rencontre, et permettent au Sun de signer un succès de prestige face au leader (90-89).