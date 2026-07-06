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Programme du soir | Les Bleus jouent gros face à la Finlande

Publié le 6/07/2026 à 19:51 Twitter Facebook

Équipe de France – Rendez-vous à 20h30, sur beIN Sports 3, pour suivre France – Finlande à Pau, dernier match de la première phase des qualifications à la Coupe du Monde 2027.

Après leur succès en Belgique, les Bleus retrouvent Pau avec un objectif clair : prendre une option avant le deuxième tour des qualifications à la Coupe du Monde 2027. Déjà qualifiée pour la suite, l’Équipe de France peut en effet basculer avec cinq victoires au compteur, un matelas qui pourrait compter au moment de croiser avec le groupe H.

Mais l’adversaire est d’un tout autre calibre. Depuis l’instauration des fenêtres internationales en 2017, la France n’a jamais perdu à domicile dans ce cadre, avec 20 victoires en 20 matchs. Une série parfaite que la Finlande, demi-finaliste du dernier EuroBasket, espère bien faire tomber…

D’autant que les « Susijengi » avaient déjà dominé les Bleus à l’aller, à Helsinki (83-76), le 1er décembre. Et cette fois, ils peuvent compter sur Lauri Markkanen, auteur de 23 points vendredi contre la Hongrie. Frédéric Fauthoux a donc prévenu : il faudra évidemment limiter l’impact offensif de l’intérieur du Jazz, sans pour autant oublier les autres dangers finlandais, comme Edon Maxhuni ou Mikael Jantunen.

Pour ce dernier match de la fenêtre, le staff français a d’ailleurs retouché son groupe, avec les arrivées de Sylvain Francisco et Amine Noua, qui remplacent Nadir Hifi et Neal Sako. De quoi tenter d’apporter davantage de fluidité offensive et de maîtrise, après un troisième quart-temps extrêmement décevant à Anvers.

Programme complet

20h30 | France – Finlande (beIN Sports 3)

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