Programme du soir | Les Bleus doivent éviter le piège belge

Avant de retrouver la Finlande lundi soir à Pau, l’Équipe de France se déplace d’abord à Anvers pour ne pas gâcher sa fenêtre internationale. Sur le papier, les Bleus partent largement favoris face à une Belgique dernière de son groupe, toujours sans victoire, et très diminuée par les absences…

Les « Belgian Lions » devront faire sans leurs deux NBAers, Ajay Mitchell et Toumani Camara, alors que la France reste sur neuf victoires consécutives face à son voisin. Mais Frédéric Fauthoux a prévenu : tant que la qualification n’est pas validée, tous les matchs comptent, d’autant que les résultats seront conservés au deuxième tour.

Aux Bleus donc de faire le travail pour continuer de préparer la suite de l’été et éviter une mauvaise surprise.

Programme complet

20h30 | Belgique – France (beIN Sports 3)