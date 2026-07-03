Un coloris « Desert Berry » pour la Jordan Heir Series 2

La Jordan Heir Series 2 poursuit sa percée sur le marché du basket féminin, et la saison WNBA lui permet de jouir d’une belle exposition depuis bientôt deux mois. Jordan Brand va donc continuer de fournir le grand public en nouveaux coloris.

En marge de la version « Birds of Paradise », on pourrait ainsi bientôt retrouver ce coloris « Desert Berry », avec une tige et une semelle mêlant habilement rouge et blanc. La Jordan Heir Series 2 a gardé l’ADN de la mouture précédente, avec une cage en TPU sur les côtés (ici en rouge) pour le maintien et une semelle équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 au niveau intermédiaire. Le petit plus se situe au niveau du talon, où on peut accrocher un élastique à cheveux, ici en noir, fourni avec la paire !

La Jordan Heir Series 2 « Desert Berry » est déjà sortie aux Etats-Unis au prix de 115 dollars et pourrait prochainement arriver en France. En attendant, la Jordan Heir Series 2 est actuellement à retrouver en trois coloris sur Basket4Ballers, en promo à 88 et 96 euros.

(Via NiceKicks)