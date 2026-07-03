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Tyus Jones reste à Denver

Publié le 3/07/2026 à 7:51 Twitter Facebook

NBA – Arrivé chez les Nuggets en cours d’année, Tyus Jones y rempile pour un an.

Tyus JonesOn se demandait quand les Nuggets allaient se montrer actifs sur le marché et leur première signature se nomme finalement Tyus Jones. Ou plutôt re-signature, car il se trouvait déjà dans le Colorado cette saison, après y avoir signé comme « free agent » en mars dernier.

Comme rapporté par ESPN, le meneur se réengage ainsi pour un an avec Denver, sans doute au minimum salarial. Une recrue à bas coût pour la franchise de Nikola Jokic, qui s’assure un organisateur de métier derrière Jamal Murray. Alors que la rumeur LeBron James est récemment apparue en coulisses…

Parmi les meilleurs remplaçants de la ligue il y a quelques années, et même devenu titulaire ensuite, Tyus Jones reste donc auprès de David Adelman chez les Nuggets, au sortir de ce qui constitue la pire saison de sa carrière : 3 points, 2.4 passes et 1.1 rebond de moyenne sur une soixantaine de matchs et en près de 15 minutes de jeu.

Tyus Jones Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2015-16 MIN 37 15:29 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2
2016-17 MIN 60 13:08 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5
2017-18 MIN 82 17:53 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1
2018-19 MIN 68 22:56 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.1 1.2 0.7 0.1 6.9
2019-20 MEM 65 18:57 45.9 37.9 74.1 0.1 1.4 1.6 4.4 0.7 0.9 0.8 0.1 7.4
2020-21 MEM 70 17:27 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3
2021-22 MEM 73 21:13 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7
2022-23 MEM 80 24:15 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3
2023-24 WAS 66 29:17 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.3 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0
2024-25 PHO 81 26:50 44.8 41.4 89.5 0.5 1.9 2.4 5.3 0.8 0.9 1.1 0.1 10.2
2025-26 DAL 8 16:38 38.2 21.1 50.0 0.1 1.0 1.1 3.8 0.6 0.4 0.6 0.0 3.9
2025-26 DEN 11 8:22 34.6 37.5 0.0 0.2 1.1 1.3 1.2 0.1 0.1 0.5 0.0 2.2
2025-26 ORL 48 15:43 34.2 29.4 100.0 0.2 0.9 1.1 2.4 0.5 0.7 0.3 0.1 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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