Tyus Jones à la relance chez les Nuggets

Les dernières semaines de Tyus Jones sont décidément très mouvementées. Depuis le début du mois de février, il est ainsi passé du Magic aux Hornets dans un premier transfert, puis des Hornets aux Mavericks dans un second, avant d’être coupé par Dallas ce week-end.

Finalement, ESPN annonce que le meneur s’engage avec les Nuggets jusqu’à la fin de la saison. Histoire de renforcer un secteur qui manquait d’un organisateur de métier derrière Jamal Murray. Il sera ainsi en concurrence avec Jalen Pickett et KJ Simpson, voire même Bruce Brown et Curtis Jones, qui ont aussi dépanné à ce poste.

Parmi les meilleurs remplaçants de la ligue il y a quelques années à Memphis, puis carrément devenu titulaire à Washington puis Phoenix, Tyus Jones s’était perdu à Orlando cette saison. Produisant, actuellement, les pires chiffres de sa carrière : 3.1 points, 2.6 passes et 1.1 rebond sur 16 minutes…

À 29 ans, le grand frère de Tre Jones (Bulls) apportera son expérience alors que ses qualités d’organisateur risquent de faire du bien en rotation. Il retrouvera par ailleurs David Adelman, qu’il avait côtoyé un an chez les Timberwolves, en 2015/16, quand l’un n’était que rookie et l’autre qu’assistant de Sam Mitchell.

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 15:29 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13:08 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 17:53 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 22:56 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.1 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 18:57 45.9 37.9 74.1 0.1 1.4 1.6 4.4 0.7 0.9 0.8 0.1 7.4 2020-21 MEM 70 17:27 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21:13 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24:15 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29:17 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.3 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 2024-25 PHO 81 26:50 44.8 41.4 89.5 0.5 1.9 2.4 5.3 0.8 0.9 1.1 0.1 10.2 2025-26 DAL 8 16:38 38.2 21.1 50.0 0.1 1.0 1.1 3.8 0.6 0.4 0.6 0.0 3.9 2025-26 ORL 48 15:43 34.2 29.4 100.0 0.2 0.9 1.1 2.4 0.5 0.7 0.3 0.1 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.