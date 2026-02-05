Le Magic envoie Tyus Jones aux Hornets

Du mouvement à Orlando, puisque l’on apprend par ESPN que le Magic se sépare de Tyus Jones et de deux futurs « deuxième tour » de Draft. En échange, les Hornets se contentent d’envoyer de l’argent.

Pour la franchise floridienne, ce choix est avant tout motivé par l’aspect économique, puisqu’elle repasse sous la « luxury tax », en faisant partir un joueur qui, de toute manière, n’avait qu’un rôle minime dans sa rotation (3 points, 2.4 passes en 16 minutes).

Du côté de Charlotte, l’arrivée de Tyus Jones amène un contrat expirant (7 millions de dollars) et offre un meneur d’expérience, tourné vers la création, qui viendra faire souffler LaMelo Ball. Quelques heures après avoir monté le transfert pour Coby White.

Quant à Pat Connaughton, il s’apprête à être coupé par les Hornets.

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 15:29 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13:08 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 17:53 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 22:56 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.1 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 18:57 45.9 37.9 74.1 0.1 1.4 1.6 4.4 0.7 0.9 0.8 0.1 7.4 2020-21 MEM 70 17:27 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21:13 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24:15 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29:17 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.3 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 2024-25 PHO 81 26:50 44.8 41.4 89.5 0.5 1.9 2.4 5.3 0.8 0.9 1.1 0.1 10.2 2025-26 ORL 48 15:43 34.2 29.4 100.0 0.2 0.9 1.1 2.4 0.5 0.7 0.3 0.1 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.