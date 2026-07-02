La Air Jordan 12 se fait rare mais reste une valeur sûre pour la marque au Jumpman. Le coloris « Bucks » à venir permettra de confirmer qu’elle dispose toujours d’une belle cote de popularité auprès du grand public.

Sorti en 1996, pour lancer le deuxième triplé de MJ avec les Bulls, le modèle va en effet faire son retour en septembre à l’occasion de l’année de ses 30 ans sous ce coloris « Buck », inspiré du maillot de la franchise de Milwaukee. On retrouve donc une tige en cuir assorti d’une base du vert « Bucks ». L’ensemble est assorti de touches iridescentes mais également de finitions en violet, sur la languette ainsi qu’au niveau du talon, pour faire ressortir le numéro 23 de Michael Jordan notamment.

Encore un peu de patience puisque la Air Jordan 12 « Bucks » est annoncée pour le 19 septembre sur le continent nord-américain, au prix de 215 dollars.

(Via NiceKicks)