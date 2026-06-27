Connecticut enchaîne enfin face à Washington

Ce ne fut pas le match le plus spectaculaire de la saison, mais pour Connecticut, il avait une vraie valeur. En grande difficulté depuis le début de saison, le Sun a battu Washington (68-57) pour enchaîner une deuxième victoire consécutive, une première cette année !

La rencontre a longtemps été hachée, avec peu de rythme et beaucoup de maladresse. Les Mystics ont ainsi vite affiché leurs limites : 22 ballons perdus et une adresse insuffisante pour compenser. Connecticut n’a pas forcément brillé offensivement, mais l’équipe a su capitaliser sur les erreurs adverses, en s’appuyant sur un effort collectif.

Leïla Lacan et Olivia Nelson-Ododa ont terminé meilleures marqueuses du Sun avec 12 points chacune. La Française a ajouté 4 interceptions, symbole de l’activité défensive de Connecticut, tandis que sa coéquipière a frôlé le double-double avec 9 rebonds. Kennedy Burke a apporté 11 points en sortie de banc, alors que Brittney Griner et Charlisse Leger-Walker ont chacune ajouté 10 points.

Washington a pourtant eu sa chance. Georgia Amoore (14 points, 5 passes), Kiki Iriafen (11 points, 14 rebonds) et Sonia Citron (11 points) ont replacé les Mystics devant dans le dernier quart-temps, à 53-52. Mais Connecticut a immédiatement répondu, avec Brittney Griner pour relancer la machine, puis un run final pour faire la différence.