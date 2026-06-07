Euphorique, le Dream fait dégoupiller le coach des Mystics

Malgré le retour de Sonia Citron, Washington a vécu une soirée très compliquée sur le parquet du Dream. Atlanta a rapidement montré que sa sortie de route à Indiana était déjà digérée, en passant ses nerfs sur des Mystics dépassées dans tous les compartiments du jeu.

Trop seule malgré ses 24 points, Kiki Iriafen n’a pas pu rivaliser avec l’armada adverse. Car en face, Allisha Gray (15 points, 5 passes), Rhyne Howard (19 points, 6 interceptions) et Angel Reese (18 points, 17 rebonds) ont tour à tour appuyé là où ça faisait mal, jusqu’à faire sortir Washington de son match… et son coach de ses gonds.

Sydney Johnson a ainsi été expulsé en troisième quart-temps après une double faute technique, avant de continuer à s’emporter contre le corps arbitral. Au point de devoir être escorté vers le vestiaire par son staff et par la police !

Atlanta déroule, Washington craque

Pourtant, les Mystics avaient bien débuté, avant d’être progressivement étouffées par l’intensité du Dream. Rhyne Howard a donné le ton d’entrée avec une interception, un panier en contre-attaque, puis deux tirs primés. Allisha Gray l’a imitée depuis le corner pour boucler un 16-4 et installer Atlanta aux commandes (28-20).

Le Dream a ensuite continué d’accélérer, avec Rhyne Howard encore à 3-points, puis le duo Reese–Okot pour punir à l’intérieur. Isobel Borlase s’est également invitée à la fête, et Washington s’est retrouvé relégué à quinze longueurs (44-29).

Déjà sur la brèche, les Mystics ont complètement craqué au retour des vestiaires. Un 10-0, alimenté par les tirs extérieurs de Jordin Canada et Naz Hillmon ainsi que par l’impact d’Angel Reese près du cercle, a fait passer Atlanta à +21 (58-37). Le match était alors déjà plié, et c’est sans doute cette impuissance qui a contribué à faire vriller Sydney Johnson, furieux après un coup de sifflet et incapable de se calmer malgré son expulsion.

Le Dream ne lâche rien

L’incident n’a en tout cas pas coupé l’élan d’Atlanta. Au contraire, le Dream a poursuivi son entreprise de démolition, toujours porté par la triplette Gray–Howard–Reese, pour aborder le dernier quart-temps avec 26 points d’avance (78-52).

Jordin Canada, Te-Hina Paopao et le duo Kone–Okot ont ensuite maintenu la pression jusqu’au bout, permettant à Atlanta de signer sa plus large victoire de la saison (109-77). Une réponse parfaite après la défaite à Indiana.

Le Dream tentera désormais d’aller chercher une huitième victoire mardi à Chicago, l’ancienne équipe d’Angel Reese. Washington, de son côté, recevra dès demain le Fever de Caitlin Clark, que les Mystics ont déjà battu cette saison dans l’Indiana (104-102 après prolongation).