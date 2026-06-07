Olivia Miles et Natasha Howard prolongent la série du Lynx

Et de sept pour Minnesota ! Le Lynx n’en finit plus d’impressionner en ce début de saison, malgré l’absence de sa « franchise player » Napheesa Collier. Mais avec une Olivia Miles qui progresse à vue d’œil à la mène, les joueuses de Cheryl Reeve continuent d’avancer.

Face à Seattle, et malgré une entame compliquée, la rookie a encore fait le boulot, avec 19 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. À ses côtés, Natasha Howard a également pesé de tout son poids, avec 27 points à 12/16 au tir, pour permettre à Minnesota de faire la différence après la pause.

Le Storm encaisse de son côté une cinquième défaite de suite, après avoir craqué pour de bon dans le troisième quart-temps (26-10). Seattle a toutefois enregistré le retour de Dominique Malonga après trois semaines d’absence. Avec 7 points en 14 minutes, l’intérieure française a repris en douceur, mais elle va désormais devoir charbonner pour aider son équipe à retrouver le droit chemin.

Seattle pouvait pourtant s’appuyer sur son premier quart-temps, durant lequel les protégées de Sonia Raman ont frappé très fort. Le Storm a ainsi démarré par un 4/4 à 3-points, alimenté par Stéphanie Holston, par deux fois, Flau’Jae Johnson et Jordan Horston (4-12).

Après un nouveau coup de chaud de Flau’Jae Johnson et un panier à mi-distance de Dominique Malonga, c’est Zia Cooke qui a profité d’une position ouverte à 3-points pour porter la marque à 24-12. Pas de quoi faire vaciller Minnesota pour autant.

Olivia Miles fait encore la différence

Il a suffi d’un 9-0, lancé par un 3-points de Kayla McBride et nourri par le duo Miles-Howard, pour ramener le Lynx à hauteur (27-27). Les tirs primés du tandem Hiedeman-Fam n’ont pas suffi à stopper la montée en puissance de Minnesota, porté par Courtney Williams et Natasha Howard, puis par Nia Coffey à 3-points.

Les Lynx ont ainsi fini par repasser devant, avant de laisser Olivia Miles prendre le relais. La meneuse a enchaîné deux paniers dans la peinture pour assurer un court avantage à la pause (45-43).

La rookie a encore élevé son niveau de jeu au retour des vestiaires, en mettant d’abord Natasha Howard sur orbite pour initier un 10-0, également marqué par les 3-points de Nia Coffey et Maya Caldwell (55-43). Puis Olivia Miles a quasiment plié le match à elle seule : cinq points de suite, dont son seul panier primé de la soirée, avant deux services en or pour Natasha Howard et une passe décisive pour Kayla McBride. De quoi repousser Seattle à bonne distance (69-52).

Même si l’écart était déjà fait, le trio Miles-McBride-Howard a brillé lors d’un dernier passage pour assurer une victoire de 20 points (88-68).

Minnesota recevra Dallas mardi, pour le choc des rookies entre Olivia Miles et Azzi Fudd. Le Storm de Dominique Malonga retrouvera pour sa part les Aces d’A’ja Wilson, pour un duel d’intérieures également prometteur.