Bien gêné par la défense de Karl-Anthony Towns et des Knicks lors du premier match de ces Finals, Victor Wembanyama a sans doute eu le temps d’analyser sa performance compliquée lors du Game 1.

Depuis le début de ces playoffs, Wemby n’enchaîne pas deux mauvais matchs consécutifs et Money Time lui fait donc confiance pour réaliser une grosse performance lors de ce deuxième round. C’est aussi que San Antonio ne peut pas se permettre d’être mené 0-2 avant que la série ne bascule à New York pour les deux prochains matchs…

– Victor Wembanyama inscrit 25 points ou plus et les Spurs gagnent. Cote : 1.90

– Victor Wembanyama termine seul meilleur marqueur du match. Cote : 2.10

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