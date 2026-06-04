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Breanna Stewart et Jonquel Jones ont le dernier mot face au Tempo de Sandy Brondello

Publié le 4/06/2026 à 11:02 Twitter Facebook

WNBA – Face à leur ancienne coach, les deux cadres du Liberty ont été à la hauteur du rendez-vous, avec respectivement 19 et 22 points pour guider New York jusqu’à la victoire (97-82). Le tandem tricolore Astier-Johannès a également apporté sa pierre à l’édifice.

WNBAÇa va mieux pour New York ! Le Liberty a signé cette nuit sa troisième victoire consécutive face à une équipe de Toronto emmenée par l’ancienne coach new-yorkaise Sandy Brondello.

Mais au-delà du résultat, on retiendra surtout la qualité du contenu proposé par les joueuses de Chris DeMarco, même en l’absence de Sabrina Ionescu. De la paire Stewart-Jones, qui a sans doute réalisé son meilleur match de ce début d’exercice, au tandem français Astier-Johannès, en passant par Satou Sabally ou encore Leonie Fiebich, New York a pu faire l’étalage de sa force de frappe.

Malmené par le Tempo de Maria Conde et Nyara Sabally en début de match, New York, jusque-là maintenu au contact par une Jonquel Jones impériale, a répondu en début de deuxième quart-temps en passant un 12-2 pour lancer son match.

Pauline Astier a montré la voie à 3-points avant d’être imitée à deux reprises par Satou Sabally, qui a notamment claqué un tir primé face à sa petite sœur (32-24). Malgré la réponse de la paire Sykes-Sabally, le Liberty a gardé le cap grâce aux 3-points de Marine Johannès et Leonie Fiebich, depuis le même corner (40-34).

Breanna Stewart et Pauline Astier assurent jusqu’à la fin

Toronto avait su faire le dos rond, avec un ultime 3-points de Laura Juskaite au buzzer de la première mi-temps, et ce malgré le petit match de Marina Mabrey (2 points à la pause). Mais la franchise canadienne a souffert de la comparaison au retour des vestiaires, se retrouvant à nouveau débordée par l’adresse extérieure de Pauline Astier, Marine Johannès et Leonie Fiebich (60-46). Cette fois, les exploits répétés de Marina Mabrey (15 points dans le troisième quart-temps) n’ont pas suffi à relancer le Tempo.

Après le bon passage de Satou Sabally pour conclure le troisième acte (70-58), c’est le trio Fiebich-Jones-Xu qui a pesé de tout son poids pour reléguer Toronto à 20 points à 7 minutes de la fin (80-60). Toronto a jeté ses dernières forces dans la bataille pour revenir brièvement à -11 (83-72). New York s’en est alors remis à la qualité de percussion de Breanna Stewart, qui a même ponctué son festival d’un panier à 3-points, ainsi qu’aux précieux paniers de Pauline Astier, pour s’assurer une fin de match sans trembler et finalement s’imposer 97-82.

Place maintenant à la réception du Fever de Caitlin Clark ce samedi pour New York, tandis que Toronto recevra Chicago ce dimanche.

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