Avant De’Aaron Fox, Rich Paul imaginait Darius Garland aux Spurs

Avant de mettre la main sur De’Aaron Fox, les Spurs auraient pu attirer un autre meneur All-Star. C’est Rich Paul qui l’a révélé, expliquant qu’il avait d’abord préparé le terrain pour Darius Garland à San Antonio.

« Un transfert était sur le point de se faire et on parlait avec De’Aaron des différentes options où il pouvait aller », raconte l’agent. « Évidemment, j’avais un peu préparé les Spurs… Mais au départ, ce n’était pas De’Aaron. C’était un autre meneur que je représente, parce que De’Aaron ne voulait pas encore être transféré. »

Cet autre meneur, c’était donc Darius Garland. À l’époque, l’ancien Cavalier se sentait dans l’impasse à Cleveland, où son association avec Donovan Mitchell n’a jamais vraiment trouvé l’équilibre espéré.

« Il était frustré et il voulait partir », poursuit ainsi Rich Paul. « Les Spurs avaient besoin d’un meneur. Je me disais qu’à côté de Wemby, avec son tir et tout le reste, ça pouvait marcher. Puis les choses ont changé. »

Accepter la hiérarchie

Finalement, Darius Garland a dû attendre un an de plus pour quitter Cleveland et rejoindre les Clippers, dans l’échange envoyant James Harden dans l’Ohio. Un changement d’air qui lui a visiblement fait du bien. Invité du podcast de Lonzo et LiAngelo Ball, le meneur a expliqué avoir retrouvé du plaisir à Los Angeles.

« C’est super », a-t-il confié. « Je suis arrivé dans un système où je peux être moi-même, avoir la balle en main la majorité du temps, contrôler le rythme, être comme un deuxième coach sur le terrain. J’ai retrouvé ma joie. »

À San Antonio, un an auparavant, c’est donc De’Aaron Fox qui a rejoint Victor Wembanyama, décidant qu’il était temps de quitter les Kings lorsque ces derniers ont poussé Mike Brown vers la sortie. Et selon Rich Paul, l’ancien meneur des Kings n’a jamais été inquiet à l’idée de passer derrière le Français dans la hiérarchie.

« Une des choses dont on a parlé, c’était : si tu vas aux Spurs, est-ce que tu es d’accord pour être numéro 2 ? », détaille l’agent. « Il n’a même pas hésité. ‘Absolument, absolument.’ »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0 2025-26 LAC 19 29:03 47.1 43.8 86.0 0.3 2.0 2.3 6.4 1.9 1.2 3.0 0.3 19.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.