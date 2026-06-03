Le Sky continue de s’enfoncer à Washington

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Chicago, qui avait bon espoir de remonter la pente en 2026 mais vient déjà de concéder un cinquième revers de suite. Les blessures n’aident pas, avec notamment le trio Vandersloot – Carrington – Jackson manquant encore à l’appel cette nuit, mais n’expliquent pas tout. Cette nuit, le Sky a encore touché le fond en s’inclinant de 18 points à Washington…

En face, les Mystics, pourtant privées de Sonia Citron (pied gauche), ont peut-être signé leur meilleur prestation de ce début de saison, avec un collectif qui a montré sa capacité de nuisance, de Shakira Austin (17 points) à Michaela Onyenwere (13 points) en passant par Kiki Iriafen (15 points, 11 rebonds).

Quatrième double-double de la saison pour Kiki Iriafen

Les joueuses de Windy City avaient pourtant bien débuté, mettant notamment en valeur Kamilla Cardoso puis Sydney Taylor pour mener 20-15, avant de lâcher progressivement prise. Grâce à l’interception et le drive à la dernière seconde du premier quart-temps de Cassandra Prosper, les Mystics ont repris les commandes, et n’ont plus rien lâché.

À 3-points, le duo Onyenwere-Austin a posé les bases d’un 12-2 qui a déjà mis le Sky dans les cordes (39-29). Kiki Iriafen a ensuite répondu aux offensives de Kamilla Cardoso pour maintenir son équipe à +7 à la pause (47-40). Après les deux «and-one» de Michaela Onyenwere, le 3-points de Lucy Olsen et la nouvelle séquence à 6 points de Kiki Iriafen ont relégué le Sky à 18 points à l’approche du quatrième quart-temps (73-55).

Sans surprise, Chicago n’a pas su inverser la tendance dans le dernier acte, à l’image du match difficile de Natasha Cloud (0 point, 4 ballons perdus), s’inclinant finalement 90-72.

Le Sky tentera de se refaire une santé face à Connecticut à la maison ce vendredi, tandis que Washington ira se frotter à Atlanta le lendemain.