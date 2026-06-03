Rhyne Howard (36 points) fait plier Connecticut

Avec Leïla Lacan à nouveau aux commandes, Connecticut espérait profiter de ce déplacement à Atlanta pour confirmer son retour en forme après avoir renoué avec la victoire face aux Sparks. Mais le Dream ne l’entendait pas de cette oreille et a fini par avoir le dernier mot, porté par Allisha Gray, Angel Reese et une Rhyne Howard encore époustouflante, qui a terminé sa démonstration à 36 points à 12/24 au tir dont un joli 8/19 à 3-points pour avoir la peau du Sun.

Si c’est Brittney Griner, ancienne intérieure du Dream, qui a lancé les hostilités face à Angel Reese, Rhyne Howard est très vite montée en puissance en passant trois paniers à 3-points dans le premier acte pour mettre son équipe sur les bons rails, avec l’aide d’Allisha Gray, également à 3-points (20-16). Le Sun a tenu bon, restant dans la course grâce à 4 points de Nell Angloma puis passant devant sur un panier signé Olivia Nelson-Ododa (24-25).

Atlanta en a remis une couche avec deux nouveaux paniers à 3-points pour Allisha Gray et l’irrésistible Rhyne Howard (50-44). Il a cette fois fallu le relais d’Aneesah Morrow pour permettre au Sun de rester dans la course, avec ses 7 points, sa passe décisive pour Brittney Griner avant de laisser Saniya Rivers conclure la mi-temps d’un 3-points afin de rester au contact à la pause (50-49).

Angel Reese et Brittney Griner à la lutte

Les deux équipes ont continué de se tenir en respect en troisième quart-temps, avec Connecticut qui est cette passé à +5 à plusieurs reprises, et une équipe d’Atlanta qui à son tour a fait le nécessaire pour rester dans la course, avec notamment les tirs extérieurs de Rhyne Howard et Angel Reese puis le lay-up de Jordin Canada en fin de période pour repasser à +3 (68-65). Dans un dernier acte marqué par un accrochage entre Angel Reese et Brittney Griner, sanctionnée d’une Flagrant 1, c’est finalement le Dream qui a su finir plus fort.

C’est logiquement la doublette Gray-Howard qui a fait plier la formation de Rachid Méziane, entre les deux lay-ups de la première pour alimenter un 7-0 dès le début de la période (75-65) puis les deux derniers paniers à 3-points de la soirée de la deuxième pour finir le boulot (83-71). Rhyne Howard a terminé son festival par un 2+1 et un dernier service pour le 3-points de Jordin Canada pour permettre à son équipe de signer un sixième succès cette saison (91-75).

Connecticut va à présent enchaîner par un nouveau déplacement à Chicago ce vendredi soir tandis qu’Atlanta va aller se mesurer à une équipe d’Indiana en plein doute, dès demain.