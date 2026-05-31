L’émotion de Victor Wembanyama : « Ma vie est incroyable ! »

On a bien cru que sa cinquième faute au milieu du 4e quart-temps allait tout gâcher, mais finalement, Victor Wembanyama a tenu bon jusqu’au bout, et ses Spurs avec. Auteur d’un gros début de match pour finir avec 22 points et 7 rebonds, Wemby a logiquement été élu MVP de cette finale de conférence Ouest, et ses larmes au buzzer en disaient long sur son émotion, mais aussi la fatigue mentale et physique accumulée pour en arriver là.

« Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est de ressentir à nouveau ce que j’ai ressenti quand le buzzer final a retenti » sourit-il. «Encore… Encore… et encore plus fort ! Toutes les heures de travail que nous investissons sont faites pour vivre ce genre d’émotions. Je veux tellement gagner, que j’ai parfois l’impression que ma vie en dépend. »

Gagner un titre, « c’est presque le sens de la vie »

Pendant dix minutes, Wemby se lâche devant les journalistes. Nerveux pendant la série, parfois frustré, il expédiait les dernières conférence de presse, et il en a même snobé une. Mais cette fois, son bonheur et son soulagement transpirent dans chacun de ses mots.

« Mon Dieu… C’est une opportunité irréelle. Ma vie est incroyable ! Vivre tout cela avec ces gars que j’aime énormément… » soupire-t-il. « C’est extraordinaire. Je veux ressentir cette émotion encore et encore dans ma vie. Remporter le trophée Larry O’Brien… C’est un rêve d’enfant. Et aujourd’hui, avoir une vraie chance de le gagner, une chance concrète de réaliser ce rêve… c’est une opportunité unique dans une vie. On ne sait jamais quand une telle occasion se représentera. Le jour où on gagnera ce trophée, pour moi personnellement, ce sera un moment extraordinaire, la réalisation d’un rêve. C’est difficile à décrire avec des mots. C’est presque… le sens de ma vie. »

Déjà « addict» aux playoffs

Sur le match en lui-même, il remercie Julian Champagnie, Luke Kornet, ses coéquipiers et le staff. Et puis il parle de son évolution. Wemby vit ses premiers playoffs, et il a emmagasiné énormément d’expérience en deux mois.

« J’ai appris beaucoup sur moi-même. J’ai découvert que je pouvais franchir des obstacles dont je ne soupçonnais même pas la hauteur » conclut-il. « J’ai trouvé en moi des ressources de persévérance et d’acharnement. Je le savais déjà en partie. Mais le faire à ce niveau… On parle du meilleur basket au monde.. Et le plus fou, c’est que j’ai envie de vivre ça encore quinze ou vingt fois. Espérons simplement que ça ne devienne pas une addiction. Même si c’est peut-être déjà le cas. »