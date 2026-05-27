Victor Wembanyama se fait rappeler à l’ordre par la NBA

Victor Wembanyama n’a pas été sanctionné financièrement, mais la NBA n’a pas non plus laissé couler. Dans un communiqué, la ligue explique ainsi avoir adressé un avertissement au Français pour avoir enfreint les règles d’accès aux médias, après le Game 5 de la finale de conférence perdu par les Spurs sur le parquet du Thunder.

Mardi soir, après une rencontre frustrante, le pivot de San Antonio avait quitté le vestiaire sans s’adresser aux journalistes. Une scène inhabituelle pour un joueur très disponible face à la presse, et récompensé par le Magic Johnson Award, qui distingue le joueur combinant performances sur le terrain et coopération avec les médias.

La NBA a donc choisi de s’en tenir à un simple rappel à l’ordre, sans aller jusqu’à l’amende. Un traitement plus clément que celui réservé à Jimmy Butler en 2023, lorsque l’ailier du Heat avait écopé de 25 000 dollars d’amende pour ne pas avoir participé à ses obligations médias après le Game 3 de la finale de conférence face aux Celtics.

Mais du côté de la Grande Ligue, on a pris en compte le fait que c’était la première fois que « Wemby » esquivait ainsi la presse. C’est que la soirée avait été compliquée pour le Français. Moins dominant que d’habitude, hésitant face à la densité défensive d’OKC, il n’avait pas réussi à imposer son rythme et les Spurs sont désormais dos au mur.

L’épisode illustre aussi une nouvelle étape dans son apprentissage : celle des obligations qui accompagnent le statut de superstar, même quand les choses tournent mal et qu’on a juste envie d’être tranquille…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.