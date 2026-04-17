Victor Wembanyama s’offre un premier trophée : le « Magic Johnson Award » !

Quelques jours après avoir été retenu dans la « All-Interview First Team », Victor Wembanyama fait encore mieux auprès des médias.

En effet, la PBWA (ou Professional Basketball Writers Association) annonce qu’il devient carrément le lauréat 2026 du « Magic Johnson Award ». Un trophée qui récompense le joueur alliant le mieux excellence sportive, élégance et disponibilité avec la presse et les fans.

« Victor Wembanyama incarne complètement l’esprit de cette distinction. C’est une superstar aussi réfléchie, pertinente et impliquée hors des parquets qu’elle n’est dominante dessus », écrit Howard Beck, le président de l’association des journalistes américains de basket. « Il donne de sa personne et il se montre aimable et patient avec les journalistes, n’hésitant pas à aborder tous les sujets, de la course au MVP à la justice sociale, en passant par les aurores boréales… Comme l’a souligné l’un de nos membres, Victor est ‘un penseur profond qui comprend le pouvoir de ses mots’. Malgré l’immense exposition médiatique et les énormes attentes auxquelles il doit faire face chaque jour, Victor aborde systématiquement ses interviews avec enthousiasme et humour. La veille de la Draft 2023, il déclarait que son objectif était d’être le meilleur dans ‘tous les aspects’ y compris ‘face aux médias et en conférence de presse’. Comme sur le terrain, il a plus que tenu sa promesse. »

Le plus jeune lauréat, à égalité avec Kevin Durant

Préféré à Donovan Mitchell, deuxième, mais aussi Stephen Curry, Jaylen Brown et Giannis Antetokounmpo, également nommés, Victor Wembanyama a été sacré par les quelque 200 journalistes qui couvrent la NBA et la WNBA dans différents médias. Ces derniers appréciant le respect et l’ouverture dont il fait preuve à leur égard.

Successeur de Kevin Durant au palmarès du trophée, décerné depuis 2001, « Wemby » devient accessoirement le premier joueur des Spurs et le premier joueur français à être décoré de la sorte. À seulement 22 ans, il égale en prime le record de précocité de « KD », qui date de 2011.

On imagine maintenant que d’autres récompenses devraient aussi tomber entre les mains du Français dans les semaines à venir.

Le palmarès complet

2001 | Ray Allen (Milwaukee Bucks)

2002 | Elton Brand (Los Angeles Clippers)

2003 | Jalen Rose (Chicago Bulls)

2004 | Jermaine O’Neal (Indiana Pacers)

2005 | Antawn Jamison (Washington Wizards)

2006 | Grant Hill (Orlando Magic)

2007 | Shane Battier (Houston Rockets)

2008 | Derek Fisher (Los Angeles Lakers)

2009 | Brandon Roy (Portland Trail Blazers)

2010 | Chris Bosh (Toronto Raptors)

2011 | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder)

2012 | Steve Nash (Phoenix Suns)

2013 | Shane Battier (Miami Heat)

2014 | Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

2015 | Pau Gasol (Chicago Bulls)

2016 | Stephen Curry (Golden State Warriors)

2017 | Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2018 | DeMar DeRozan (Toronto Raptors)

2019 | Dwyane Wade (Miami Heat)

2020 | Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2021 | non attribué (Covid-19)

2022 | non attribué (Covid-19)

2023 | Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

2024 | Stephen Curry (Golden State Warriors)

2025 | Kevin Durant (Phoenix Suns)

2026 | Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.