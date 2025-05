Chaque année depuis 2001, la « Professional Basketball Writers Association », soit le syndicat des journalistes américains couvrant le basket professionnel élit le joueur qui a su briller par ses performances sur le terrain mais aussi pour sa relation constructive, son accessibilité et sa « coopération » avec la presse. Et après une première en 2010/11 lorsqu’il évoluait au Thunder d’Oklahoma City, Kevin Durant a de nouveau reçu le trophée, baptisé « Magic Johnson Award », à l’issue de la saison 2024/25.

À 36 ans, la superstar des Suns continue de faire l’étalage de son talent et notamment de sa palette d’attaquant hors-pair, ce qui lui a notamment valu une 15e sélection au All-Star Game et une septième place sur la liste des meilleurs scoreurs de la saison régulière avec 26.6 points pour aller avec 6 rebonds, et 4.2 passes décisives.

Un joueur toujours passionné

Pour ce qui est de sa relation avec la presse, qui a été rythmée de hauts et de bas au fil de sa carrière, l’heure aurait été à l’apaisement. Par ailleurs, le syndicat a souligné son rôle en faveur de la réouverture des accès aux vestiaires pour les journalistes après la pandémie de Covid-19.

« Nous sommes très heureux d’honorer à nouveau KD », a déclaré le président de l’association, Howard Beck. « Kevin est depuis longtemps l’une des stars les plus réfléchies et les plus accessibles de la NBA. Il prend toujours le temps de rencontrer les journalistes, que ce soit pour des interviews enregistrées ou pour des discussions informelles, et il n’hésite jamais à aborder n’importe quel sujet. Il est aussi enthousiaste à l’idée de se plonger dans les moindres détails d’un match que de discuter des problèmes plus généraux auxquels la ligue est confrontée. Sa passion pour le jeu est toujours intacte. Nos membres ont également beaucoup apprécié le plaidoyer public de Kevin pour la réouverture des vestiaires aux médias après la pandémie de Covid, reconnaissant à quel point cet accès est essentiel pour établir la confiance et les relations entre les joueurs et les journalistes ».

Derrière lui, le podium est occupé par Donovan Mitchell et Bam Adebayo. Tyrese Haliburton et Draymond Green ont également fait partie des finalistes. KD devient ainsi le quatrième joueur de l’histoire du « Magic Johnson Award » à réaliser le doublé, après Stephen Curry (2016, 24), Damian Lillard (2017, 20) et Shane Battier (2007, 13).

Le palmarès complet

2001 | Ray Allen (Milwaukee Bucks)

2002 | Elton Brand (Los Angeles Clippers)

2003 | Jalen Rose (Chicago Bulls)

2004 | Jermaine O’Neal (Indiana Pacers)

2005 | Antawn Jamison (Washington Wizards)

2006 | Grant Hill (Orlando Magic)

2007 | Shane Battier (Houston Rockets)

2008 | Derek Fisher (Los Angeles Lakers)

2009 | Brandon Roy (Portland Trail Blazers)

2010 | Chris Bosh (Toronto Raptors)

2011 | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder)

2012 | Steve Nash (Phoenix Suns)

2013 | Shane Battier (Miami Heat)

2014 | Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

2015 | Pau Gasol (Chicago Bulls)

2016 | Stephen Curry (Golden State Warriors)

2017 | Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2018 | DeMar DeRozan (Toronto Raptors)

2019 | Dwyane Wade (Miami Heat)

2020 | Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2021 | non attribué (Covid-19)

2022 | non attribué (Covid-19)

2023 | Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

2024 | Stephen Curry (Golden State Warriors)