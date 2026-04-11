Le MVP de la nuit | La dernière case cochée de Victor Wembanyama

C’était le grand suspense des dernières semaines, encore accentué par sa blessure aux côtes des derniers jours : Victor Wembanyama allait-il réussir à jouer 65 matches, afin d’être éligible aux récompenses individuelles ?

En tenue face aux Mavericks, le pivot des Spurs a bien « coché cette case », et avec une grosse performance : 40 points, 13 rebonds, 5 passes et 2 contres.

« Wemby » n’a eu besoin que de 26 minutes pour compiler une telle feuille de statistiques. Parfait aussi pour limiter les risques. « J’ai essayé de me protéger le plus possible, tout en respectant mon sport », confirme le Français. « Ça allait, ça ne m’a pas trop gêné, juste à quelques instants précis, où c’était douloureux. »

Le All-Star s’évite ainsi les déboires de Cade Cunningham, Anthony Edwards et Luka Doncic, qui n’ont pas atteint cette barre des 65 matches, et ne pourront pas prétendre aux trophées individuels. Cruel pour Victor Wembanyama.

« Laissez-moi vous poser une question : à quel pourcentage de la saison devrait-on mettre la limite ? », lance-t-il aux journalistes en salle de presse, qui vont répondre plusieurs chiffres, quand l’un va dire qu’il ne devrait pas y avoir de limites car cela ne mesure pas vraiment l’impact d’un joueur. « C’est une bonne façon de voir les choses », réagit alors la star des Spurs.

« Un joueur qui joue 35 minutes par match sur 50 rencontres, ça fait 1 750 minutes, et si un autre est à 20 minutes en 75 matches, ça fait 1 500 minutes. C’est bien, d’après moi, de ne pas avoir une limite. 75% des matches, ce serait logique et ça donne quoi ? 61.5 matches, donc 62. Ce sont des questions intéressantes », conclut-il.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 63 29:11 51.0 35.0 82.5 2.0 9.5 11.5 3.1 2.5 1.0 2.4 3.1 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.