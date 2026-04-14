Victor Wembanyama retenu dans la… « All-Interview Team » !

Éligible de justesse aux trophées individuels de fin de saison, Victor Wembanyama devrait logiquement repartir avec plusieurs distinctions, mais le voilà d’abord récompensé pour ses performances… hors des parquets.

En effet, la PBWA (Professional Basketball Writers Association, soit l’association des journalistes américains de basket) a révélé le nom des joueurs qui composent ses « All-Interview Teams ». Comprenez-là ceux qui se sont montrés les plus réfléchis, pertinents et impliqués devant la presse en 2025/26.

Ainsi, le premier cinq est composé de Stephen Curry, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Kevin Durant et enfin Victor Wembanyama, donc. Curry et « Wemby » sont d’ailleurs ceux qui ont reçu le plus de votes, parmi la vingtaine de candidats, le panel étant composé de quelque 200 journalistes qui couvrent régulièrement la NBA et la WNBA dans différents médias.

Le deuxième cinq regroupe quant à lui Anthony Edwards, Josh Hart, Giannis Antetokounmpo, Draymond Green et Bam Adebayo.

« La NBA est une ligue de talents sans limites et de personnalités tout aussi captivantes », a déclaré Howard Beck, le président de la PBWA, dans son communiqué. « Nous exprimons notre gratitude aux joueurs qui font un effort supplémentaire pour rendre nos récits et articles plus informatifs et éclairants. »

Relancées il y a un an, après avoir été abandonnées durant plus de vingt ans, les « All-Interview Teams » de la PBWA permettent ainsi de mettre en valeur tous ces joueurs qui se montrent attentionnés envers les journalistes. Allant parfois plus loin que leurs obligations médiatiques.

Dans le même genre, trois autres trophées sont décernés chaque année : le « Magic Johnson Award », qui récompense le joueur alliant le mieux excellence sportive, élégance et disponibilité auprès des médias ; le « Rudy Tomjanovich Award », qui décore un coach jugé exemplaire lorsque l’on mêle coopération avec la presse et résultats sportifs ; et le « Brian McIntyre Award », qui est remis à tout le département des relations presse d’une franchise pour son professionnalisme et sa qualité.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.