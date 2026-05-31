Le MVP de la nuit | Champagne pour Champagnie !

Certes, Victor Wembanyama possède la meilleure évaluation des Spurs, mais Julian Champagnie est le grand bonhomme de ce Game 7 par son adresse à 3-points et son impact au retour des vestiaires. Alors que le Thunder était passé devant, le shooteur de San Antonio va assommer la défense des champions NBA par ses tirs longue distance. Et il va continuer dans le 4e quart-temps pour répondre à ce diable de Cason Wallace.

« On fait circuler le ballon. On joue ensemble en équipe. Tout le monde touche la balle. Donc on vient sur le terrain pour partager le ballon et jouer collectivement » commente-t-il lorsqu’on l’interroge sur ses positions de tirs.

À l’arrivée, il plante 20 points à 6 sur 10 à 3-points, et il ajoute 6 rebonds. C’est sa moyenne sur la série, et c’est lui qui arrache le dernier. On n’oubliera pas de mentionner son apport en défense. À de nombreuses reprises, le Thunder l’a ciblé pour que Shai Gilgeous-Alexander se retrouve face à lui, et il a tenu bon en seconde période.

« On ne savait pas qu’on irait aussi loin »

Et puis son adresse à 3-points, dans les corners ou face au cercle, a obligé Oklahoma City à s’adapter, et du même coup à déserter la peinture.

Résultat : des rebonds offensifs à foison pour ses coéquipiers, et des secondes chances pour garder la main jusqu’au bout. A l’arrivée, une finale NBA pour ce jeune effectif, qui n’en demandait pas tant en début de saison…

« Franchement, on a une bonne équipe. Une très grande équipe, même. On est restés fidèles à notre plan » insiste-t-il. « Au début de la saison, on s’était dit qu’on voulait atteindre les playoffs. On ne savait pas qu’on irait aussi loin, mais vous savez, on a le meilleur joueur du monde. Et quand c’est le cas, de bonnes choses arrivent. »

Julian Champagnie vs. Oklahoma City Thunder 5/30/2026 20 PTS | 6-11 FG | W 111-103 pic.twitter.com/AgASo8FmzR — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) May 31, 2026

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 PHI 2 3:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2022-23 SA 15 20:52 46.1 40.7 82.4 0.7 3.3 4.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.3 11.0 2023-24 SA 74 19:50 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.6 6.8 2024-25 SA 82 23:34 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 1.4 0.7 0.9 0.4 9.9 2025-26 SA 82 27:38 43.7 38.1 84.4 0.9 4.9 5.8 1.5 1.6 0.8 0.8 0.5 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.