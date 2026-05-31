Luke Kornet, le contre d’une vie

Les minutes à venir allaient sans doute sembler très longues pour les fans des Spurs. Dans le quatrième quart-temps du Game 7, Victor Wembanyama rejoint ainsi le banc avec cinq fautes, et le Thunder sent immédiatement l’ouverture. Oklahoma City pousse, le Paycom Center se rallume, et Isaiah Hartenstein file vers le cercle avec l’occasion de ramener les champions en titre à seulement quatre points.

Sauf que Luke Kornet surgit ! Le pivot remplaçant des Spurs, entré pour suppléer Victor Wembanyama dans le moment le plus tendu de la saison, revient de nulle part contrer l’intérieur adverse et couper l’élan du Thunder.

Une action énorme, presque improbable, tant ses passages ont été compliqués dans cette finale de conférence. Sur l’ensemble de la série, Luke Kornet affiche ainsi le pire +/- des Spurs (-38), quand Victor Wembanyama possède le meilleur (+62). En clair, les minutes sans le Français ont régulièrement fait mal à San Antonio.

Mais pas cette fois. « C’était énorme. Vraiment énorme », a réagi Victor Wembanyama. « Il y a eu tellement d’actions importantes, tellement de gars qui ont répondu présent… » Puis, invité à détailler sa vision de l’action, le Français n’a pas caché son émotion. « J’étais tellement enthousiaste, tellement fier de lui, tellement heureux. C’est la définition même d’une action qui fait gagner. C’est celui qui en voulait le plus. »

Aux côtés du contre de LeBron James sur Andre Iguodala

Mitch Johnson confirme. « La plus grosse action du match, c’est peut-être le contre de Luke Kornet », a estimé l’entraîneur des Spurs, conscient du poids de cette séquence. Car si Victor Wembanyama était sorti pour gérer ses fautes, ce passage lui a aussi offert un répit décisif. Et cette fois, Oklahoma City n’en a pas profité…

« En un sens, ça m’a peut-être sauvé de moi-même », a reconnu le coach. « Il avait sans doute besoin de souffler, et je ne le lui aurais probablement pas donné sans ses fautes. Et Luke a été formidable. »

Le technicien a aussi rappelé la difficulté du rôle de Kornet. « C’est injuste pour Luke, parce que ses minutes sont essentiellement des minutes sans Victor », a-t-il expliqué. « Et les équipes essaient d’en profiter. »

Sur le banc, Luke Kornet a été accueilli par une nuée de coéquipiers et de membres du staff. L’un d’eux a même osé la comparaison avec le contre mythique de LeBron James sur Andre Iguodala lors du Game 7 des Finals 2016.

« On verra lequel aura le plus de longévité dans les livres d’histoire », a plaisanté Luke Kornet en conclusion.

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NY 20 16:21 39.2 35.4 72.7 0.6 2.7 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NY 46 17:03 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 15:32 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 BOS 18 14:07 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 CHI 13 7:14 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 BOS 12 7:05 57.1 0.0 66.7 0.8 1.3 2.1 0.7 0.6 0.3 0.0 0.2 2.2 2021-22 CLE 2 7:30 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 MIL 1 3:00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 11:39 66.5 23.1 82.1 1.2 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 63 15:36 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3 2024-25 BOS 73 18:39 66.8 0.0 69.1 2.6 2.7 5.3 1.6 1.6 0.5 0.4 1.0 6.0 2025-26 SA 68 21:02 64.3 82.5 2.7 3.4 6.1 1.9 1.8 0.5 0.4 1.0 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.