Victor Wembanyama élu MVP de la finale de conférence Ouest !

Cette fois, le trophée de MVP a bien fini dans les mains de Victor Wembanyama. Après avoir vu Shai Gilgeous-Alexander recevoir celui de la saison régulière juste avant le début de cette finale de conférence Ouest, le Français a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain, et jusqu’au bout !

Vainqueurs du Thunder dans le Game 7 à Oklahoma City (111-103), les Spurs retrouvent ainsi les Finals pour la première fois depuis 2014. Et c’est logiquement leur intérieur qui a été désigné MVP de la série, avec le trophée Magic Johnson entre les mains, symbole d’une prise de pouvoir aussi rapide que spectaculaire.

Sur l’ensemble de cette finale de conférence, Victor Wembanyama a ainsi tourné à 27.3 points à 48% de réussite dont 40% de loin, 10.9 rebonds, 3.1 passes et 2.7 contres de moyenne. Des chiffres d’autant plus impressionnants qu’OKC a concentré son plan de jeu sur lui, avec des prises à deux et une volonté constante de l’éloigner du cercle.

Et si Julian Champagnie a été l’élément décisif de cette ultime victoire, Wemby a dicté le climat de cette série, des deux côtés du terrain. Son Game 1 monumental, avec 41 points et 24 rebonds dans une victoire après double prolongation, avait donné le ton. Son Game 4, avec 33 points, 8 rebonds, 5 passes et 3 contres, avait permis aux Spurs de recoller à 2-2. Son Game 6, avec 28 points, 10 rebonds et 3 contres pour éviter l’élimination, avait relancé San Antonio. Et même dans un Game 7 moins incandescent statistiquement (22 points, 7 rebonds, 2 passes), sa simple présence a continué de peser sur chaque possession du Thunder.

À 22 ans, et alors qu’il prend part à ses premiers playoffs, le Français disputera donc ses premières Finals NBA, face aux Knicks. Une marche de plus dans une trajectoire qui semble refuser les étapes intermédiaires.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.