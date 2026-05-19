Le MVP de la nuit | Wemby déjà dans la légende

« Joueur générationnel ». C’est l’expression employée habituellement pour une jeune vedette, une superstar en devenir, comme un Michael Jordan, un LeBron James ou même un Luka Doncic. C’est le cas de Victor Wembanyama, et le Français est déjà entré dans la légende cette nuit avec 41 points, 24 rebonds et 3 contres dans le Game 1 de cette finale de la conférence Ouest. Wemby est le plus jeune joueur de l’histoire à cumuler au moins 40 points et 20 rebonds dans une rencontre de playoffs ! Pour 200 jours, il efface l’immense Kareem Abdul-Jabbar.

Que retenir d’une telle prestation ? Son tir à 10 mètres pour arracher la deuxième prolongation ? Son poster sur Chet Holmgren et Shai Gilgeous-Alexander ? Sa domination au rebond en première mi-temps ? Son dunk rageur et son alley-oop dans la deuxième prolongation ? Impossible d’isoler une action même si son shoot « à la Curry » a marqué les esprits.

« Sur ce tir-là, je pensais juste à prendre mon temps. Mais pour le reste… il y a certaines actions où j’aurais aimé davantage réfléchir. Je pense notamment au dernier tir du temps réglementaire. J’avais un tir ouvert face à un défenseur beaucoup plus petit, donc j’aurais simplement dû le prendre. Mais c’est de l’expérience, on apprend » confie-t-il en conférence de presse.

Comme SGA, Wemby veut être plusieurs fois MVP !

Alors que Shai Gilgeous-Alexander fêtait son nouveau trophée de MVP, Wemby était surmotivé à l’idée de lui voler la vedette et de lui gâcher la fête. Et il ne l’a pas caché en conférence de presse. « Clairement » répond-il lorsqu’on lui demande s’il en avait fait une affaire personnelle, avant d’ajouter :« Ça me donne surtout l’impression que j’ai encore énormément à apprendre. Et je veux gagner ce trophée plusieurs fois dans ma carrière. »

Interrogé à nouveau sur ce trophée et sur une éventuelle injustice, le Français coupe court à toute polémique, et ne se considère pas encore comme le meilleur joueur au monde. « Est-ce que je le ressens maintenant ? Là, surtout, je me sens fatigué. Ce n’est pas vraiment une question que je me pose à cet instant. On verra… Il y a huit milliards d’êtres humains sur Terre, donc huit milliards d’opinions. »

Voilà qui est dit, et reste à savoir si Victor Wembanyama ne va pas trop souffrir des 49 minutes passées sur le terrain. C’est la première fois que le Français joue autant.

« Physiquement, franchement, je suis fatigué… Mais pas autant qu’on pourrait le penser. C’est probablement l’adrénaline. Ça va redescendre un peu. Je pense que je vais bien dormir cette nuit. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.