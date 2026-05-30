Les Cavs ne veulent vraiment pas lâcher Evan Mobley

Partira, partira pas ? C’est la question qui risque d’animer l’intersaison des Cavaliers et elle ne concerne pas seulement Donovan Mitchell ou James Harden, mais bien Evan Mobley.

Défenseur de l’année, All-Star et membre des équipes « All-NBA » et « All-Defensive », le 3e choix de la Draft 2021 compte parmi les élément-clé de Cleveland depuis déjà cinq ans. Sauf qu’à bientôt 25 ans, on peut parfois se demander s’il n’a pas déjà atteint son plafond et s’il ne faudrait donc pas le sacrifier pour faire venir Giannis Antetokounmpo, par exemple.

À en croire Koby Altman, cela ne risque toutefois pas d’arriver : « Il fait partie de notre futur », assure ainsi le président des opérations basket de la franchise. « Depuis qu’Evan est chez nous, nous avons le troisième meilleur bilan de toute la NBA. Tout ce qu’il a fait, c’est avoir un impact sur la victoire. Il a été remarquable pour nous. »

Le futur « franchise player » des Cavs ?

Capable de se montrer dominateur à l’intérieur, notamment en défense, Evan Mobley a aussi un peu trop tendance à s’effacer en attaque. Malgré près de 17 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 contres et 1 interception de moyenne en carrière, ce fut encore le cas lors des derniers playoffs et cela frustre autant que cela interroge.

« Il sait qu’il doit s’améliorer », décrit ensuite Koby Altman. « Mais on pourrait débattre du fait qu’il a été notre joueur le plus régulier tout au long des playoffs. C’est un franchise player en puissance et nous avons beaucoup de chance de l’avoir. »

D’après Jake Fischer, il est en tout cas peu probable de voir les Cavaliers se lancer à l’assaut de Giannis Antetokounmpo cet été. Notamment parce que l’on doute de la volonté du Grec de rester durablement dans l’Ohio et parce qu’Evan Mobley, cité dans les rumeurs de transfert, est vu comme le pilier de la franchise une fois le « prime » de Donovan Mitchell derrière lui.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.