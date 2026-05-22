Evan Mobley, grand oublié des Cavs en seconde période

Oublier Evan Mobley est un vieux démon des Cavaliers. Et il les a encore rattrapés dans le Game 2 à New York. Car l’intérieur de Cleveland avait signé une entame de très haut niveau : deux paniers à 3-points dans les premières minutes, puis un « drive » ligne de fond terminé par un dunk devant Mitchell Robinson…

Après le premier quart-temps, Evan Mobley en était déjà à 10 points. Son total grimpera même à 14 unités à la pause, à 5/8 aux tirs, dont 2/3 de loin. Et puis… plus rien. Pour être exact, plus un tir. Malgré 37 minutes passées sur le parquet, l’intérieur des Cavaliers n’a pas tenté le moindre shoot en seconde période.

« On doit se pencher là-dessus parce que, clairement, vu comment Evan a bien joué en première mi-temps, il aurait dû prendre plus de tirs. Je pourrais dire qu’ils coupent vraiment les lignes sur nos joueurs (qui coupent sur le pick-and-roll). Ils sont bien présents dans la raquette. Mon grand credo auprès d’eux ces derniers jours, c’est de trouver le joueur ouvert. Et j’ai eu l’impression qu’ils l’ont fait. […] Mais oui, on doit trouver un moyen de l’impliquer davantage, même avec leur plan défensif », reconnaît Kenny Atkinson.

Le problème n’est donc pas seulement qu’Evan Mobley n’a pas forcé. C’est aussi que Cleveland ne l’a pas replacé dans les mêmes conditions qu’en première période. À l’entame de la seconde mi-temps, il ne s’est par exemple pas retrouvé ouvert derrière l’arc sur le « pick-and-pop », tout simplement parce que ce jeu à deux n’a plus été utilisé.

Dans le troisième quart-temps, il a même fallu attendre cinq minutes pour voir un autre joueur des Cavaliers que Donovan Mitchell et James Harden tenter un tir…

La responsabilité de tous les Cavaliers

Evan Mobley a bien eu le premier ballon d’attaque après la pause, mais il n’est pas parvenu à prendre le dessus sur Karl-Anthony Towns, ce qui l’a poussé à ressortir le cuir. Pour James Harden, ce n’est toutefois pas suffisant.

« C’est la responsabilité de tout le monde, de certains d’entre nous. […] On doit absolument lui donner plus de ballons. On doit plus utiliser le pick-and-roll. C’est vraiment un mix de ces deux éléments », analyse le meneur.

James Harden a terminé la partie avec 15 tirs tentés, pour 18 points à 6/15, quand Donovan Mitchell a fini à 26 points, à 8/18 aux tirs. Les deux hommes ont ainsi cumulé 40% des tentatives de leur équipe, un ratio qui correspond globalement à celui du tandem sur cette campagne de playoffs. Mitchell est d’ailleurs sur le podium des joueurs qui shootent le plus depuis le début des phases finales, avec 21.3 tirs par match.

Également conscient du problème, l’arrière nuance pourtant le simple quota de tirs de son intérieur.

« Il y a aussi des moments où ils font des prises à deux sur nous. On le trouve, et ensuite ils font une rotation sur lui. Et là, il fait le bon choix. Donc parfois, tu n’as pas l’occasion de tirer parce que tu fais la bonne action, ce qu’il a fait un millier de fois. Il y a donc un juste milieu à trouver. On va analyser ça à la vidéo, et c’est exactement la même chose qui m’est arrivée lors du Game 1 », remarque Donovan Mitchell.

Ce dernier, qui avait terminé la première manche avec 23 tirs pourtant bien répartis sur les deux périodes, estime aussi, en le disant directement à son coéquipier, que « parfois c’est à lui de réclamer le ballon ».

« Je ne lui rejette pas du tout la faute sur le dos. C’est de notre responsabilité à tous […], on doit continuer à le nourrir, et lui doit continuer à faire le bon choix, ce qu’il a fait à chaque fois. Il a été phénoménal, et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il continuera à l’être pour le reste de la série », conclut en tout cas Donovan Mitchell.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.