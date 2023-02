Les Cavs avaient suivi le plan de jeu de JB Bickerstaff à la lettre en pilonnant la raquette des Nuggets, toujours privée d’Aaron Gordon. Forcément, Evan Mobley a brillé, avec 31 points à 12/19 au tir, et Cleveland se présentait en tête au score à 12 minutes du terme (91-89) pour ce qui se dessinait comme une victoire référence face au meilleur bilan de la conférence Ouest et son double MVP en titre, Nikola Jokic.

Puis la machine s’est enrayée, et Evan Mobley a en fait les frais. Le sophomore n’a plus vu le ballon, avec un petit 0/2 au tir et 0 point inscrit pendant que les Nuggets inversaient la tendance pour s’imposer sur le fil, 115 à 109.

Darius Garland et Donovan Mitchell premiers responsables ?

Après la rencontre, Donovan Mitchell regrettait ce changement en fin de match, alors qu’il a de son côté beaucoup tenté sa chance (2/7) dans le dernier quart-temps.

« Ça ne peut pas arriver, à commencer par Darius et moi. Nous devons donner le ballon à Evan. Il a été le leader offensif pendant tout le match et il ne peut pas finir le match avec 31 points, alors qu’il y était déjà après trois quart-temps. C’est de notre faute. C’est vrai que je suis ici pour être un peu celui qui finit les matchs et Darius aussi. Mais nous devons trouver des moyens de le mettre en valeur. Cela fait partie de notre progression ».

Darius Garland ne fuit pas non plus ses responsabilités, même s’il explique aussi cette soudaine disparition du fait que la défense de Denver a haussé le ton pour le couper un peu du jeu.

« Ils ont commencé à lui faire face, à essayer d’êtres physiques, mais nous devons le chercher beaucoup plus dans le quatrième quart-temps et quand on est dans un moment crucial et le laisser faire ce qu’il sait faire », a ainsi expliqué le meneur de jeu. « Evan a été génial. Il a été le All-Star et le rookie de l’année que je connais. Quand il est agressif, il est l’un des meilleurs joueurs de cette ligue à mon avis, même à son jeune âge. Il doit continuer, continuer à être agressif, continuer à être lui-même ».

Un aspect de la marge de progression des Cavs

Il doit aussi apprendre à s’imposer face à ce « backcourt » particulièrement gourmand : 44 points pour le duo Darius Garland – Donovan Mitchell mais à 16/42 au tir en cumulé sur la rencontre…

« Ça viendra avec le temps et la connaissance de chacun dans les situations de fin de match et ça nous permettra de progresser. Je ne reproche pas à Evan de ne pas réclamer le ballon. C’est à nous de le lui donner et de le trouver à ces endroits préférentiels. C’est difficile quand tout se passe si vite. Les situations sont différentes, le jeu ralentit, les gars sont plus proches, mais nous pouvons continuer à construire sur cette base », a conclu Donovan Mitchell.

Pas le temps de gamberger toutefois, car les Cavaliers sont attendus dès ce soir à Atlanta pour défier les Hawks de la paire Young/Murray et de son duo intérieur John Collins – Clint Capela.