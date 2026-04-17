Donovan Mitchell ne sait plus quoi faire pour prouver qu’il est heureux à Cleveland

Lorsqu’il avait été transféré aux Cavaliers, beaucoup imaginaient que Donovan Mitchell n’était que de passage avant de rejoindre un « gros marché », comme New York par exemple. Finalement, l’arrière All-Star y a prolongé en 2024, et il répète qu’il s’y sent bien, prêt à y rester de longues années encore.

Cet été, il peut déjà prolonger son bail pour quatre ans supplémentaires, moyennant un salaire annuel d’environ 70 millions de dollars, et à l’écouter, il est prêt à le parapher. Si les dirigeants restent ambitieux évidemment.

« J’adore Cleveland. Je l’ai déjà dit : je veux jouer ici le plus longtemps possible », confie-t-il à The Athletic. « Et l’objectif, c’est de gagner, et tant qu’on continue à gagner au plus haut niveau… Mais j’adore cet endroit. C’est un lieu que je peux considérer comme chez moi, et je m’y sens bien. Ma fiancée (l’artiste Coco Jones) s’y sent bien aussi. Maintenant, il faut juste que le basket continue à être au niveau où il est actuellement. Cette franchise a montré encore et encore qu’elle est prête à faire tout ce qu’il faut, et c’est exactement ce qu’on veut. »

En février, les dirigeants sont ainsi allés chercher James Harden pour jouer le titre. On ne peut pas dire que la progression soit flagrante mais il faudra se méfier de cette formation qui, au complet, a les armes pour viser haut. En attendant, Donovan Mitchell assure qu’il n’a mis aucune pression contractuelle sur ses dirigeants.

« Je l’ai dit plusieurs fois et je ne sais pas pourquoi les gens ne me croient pas… », regrette Donovan Mitchell. « Mais j’aime vraiment être ici. Il y a aussi un aspect business que les gens ne comprennent pas…. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais, mais les gens n’arrivent pas à imaginer que j’apprécie vraiment être ici. Et quand je parle de Cleveland, je parle de la franchise. Je me disais qu’il y avait des discussions (sur le transfert de James Harden), et j’étais du style à me dire : ‘Faisons-le !’. Mais je ne suis jamais allé les voir pour leur dire de le faire. Et c’est pour ça que j’ai apprécié, parce que ça venait d’eux. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.