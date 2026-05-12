Evan Mobley, l’écuyer de luxe de Donovan Mitchell

Les Cavaliers ont démarré le Game 4 face aux Pistons par un 15-5. Si, en attaque, James Harden s’est chargé d’inscrire les points, Evan Mobley a lui contenu les offensives de Detroit.

L’intérieur contre une première fois Jalen Duren avant d’intercepter deux ballons. Des interceptions qui permettent à Cleveland de sanctionner de l’autre côté du terrain.

En deuxième mi-temps, le même scénario se répète. Les Cavaliers sortent du vestiaire et réalisent un historique 22-0. Cette fois, Donovan Mitchell se charge de l’attaque, mais Evan Mobley reste imperturbable en défense. Ausar Thompson se casse les dents sur le joueur de Cleveland. Sur la possession suivante, il profite de son envergure pour intercepter une passe de Cade Cunningham.

« Evan a été incroyable », félicite Kenny Atkinson. « Il n’a cessé de faire des contres et d’intercepter des ballons. C’était un défenseur de l’année sur le terrain. Il a été génial dans la raquette. Il était partout et il a été discipliné. Il avait eu un problème de fautes lors du précédent match. Ce soir, il n’a pas plongé dans les feintes. Il a pesé sur la victoire de l’équipe des deux côtés du terrain. Donovan Mitchell va recevoir tous les éloges pour le match de ce soir, mais Evan Mobley peut en récupérer quelques-uns. »

Dans les pas de Michael Jordan

Comme l’évoque Kenny Atkinson, Evan Mobley ne s’est pas contenté de contenir les assauts de Detroit. Offensivement, l’intérieur a aussi été précieux. Lors du 22-0, il efface Ausar Thompson avec une feinte de passe pour attaquer le cercle avant de ressortir le ballon pour James Harden à 3-points.

Dans le quatrième quart-temps, il subtilise un rebond à Jalen Duren après un tir raté de Max Strus et rend le cuir à Donovan Mitchell. L’arrière de Cleveland peut ensuite finir au cercle.

« J’ai l’impression d’être un joueur vraiment impactant dans beaucoup de domaines », souligne Evan Mobley. « Ce soir, il y a eu beaucoup de création où je devais réaliser les bonnes passes dans les petits espaces et avoir les bonnes lectures. Je suis heureux que les gars aient rentré leurs tirs. »

Dans le succès des Cavaliers, Evan Mobley frôle ainsi le « five-by-five » puisqu’il finit avec 17 points, 8 rebonds, 5 passes, 5 contres et 3 interceptions en 39 minutes de jeu. Une performance très rare, notamment en playoffs, où Michael Jordan reste l’un des rares joueurs à avoir réussi un tel exploit.

« Je contrôlais la raquette et lorsque je me retrouvais dans les intervalles, j’essayais de rester actif et d’obtenir autant d’interceptions que possible », résume-t-il. « J’ai essayé de faire tout ce dont l’équipe avait besoin : des contres, des interceptions, des rebonds, courir, poser des écrans, tout ce qu’on ne voit pas dans la feuille de stats. »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.