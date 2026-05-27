Les Bulls vont rencontrer le bras droit de Kenny Atkinson

Si Kenny Atkinson ne devrait pas payer les pots cassés de la défaite sèche en finale de la conférence Est contre New York, le banc des Cavaliers pourrait toutefois bouger. Selon Marc J. Spears, son bras droit, Johnnie Bryant, a été autorisé à passer un entretien pour devenir l’entraîneur des Bulls. Le « associate head coach » de Cleveland complète la liste des candidats pour prendre la suite de Billy Donovan à Chicago.

Peu connu du grand public, Johnnie Bryant s’est forgé une solide réputation dans le microcosme NBA ces dernières années. Assistant de Quin Snyder au Jazz de 2014 à 2020, puis premier assistant de Tom Thibodeau aux Knicks entre 2020 et 2024, il avait été recruté par les Cavaliers au moment de la prise de fonction de Kenny Atkinson.

Le coach de 40 ans semble désormais viser plus haut, puisqu’il figurait déjà parmi les candidats des Suns il y a un an, et avait finalement vu son collègue Jordan Ott être retenu, avec un certain succès jusqu’à présent.

Johnnie Bryant intègre une liste élargie d’assistants et/ou anciens coachs sondés par les Bulls avec Chris Quinn, Sean Sweeney, Micah Nori, Wes Unseld Jr, James Borrego, Dave Bliss, Lamar Skeeter, Ryan Schmidt et Jerry Stackhouse. Reste que Johnnie Bryant est davantage réputé pour sa capacité à développer les joueurs, et à nouer des relations proches avec eux. Des bons points au moment d’entamer une reconstruction du côté de Chicago. L’ancien joueur universitaire est notamment un des hommes de confiance de Donovan Mitchell, qu’il a côtoyé à ses débuts en NBA avec Utah avant de le retrouver à Cleveland.

Reste à savoir si Johnnie Bryant correspondra à la fiche de poste avancée par le nouveau vice-président des opérations basket des Bulls, Bryson Graham, qui avait en effet annoncé rechercher « un entraîneur compétent des deux côtés du terrain, et qui accorde autant d’importance à l’attaque qu’à la défense ».