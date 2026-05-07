Les Bulls et Bryson Graham assument une pleine reconstruction

Nouvelle saison, nouveaux Bulls ? Après des années de tâtonnements et d’ajustements sans jamais quitter le ventre mou, Chicago a enfin fait table rase. Et à en croire le nouveau patron sportif de la franchise, l’heure est à une nouvelle ère. Le nouveau vice-président des opérations basket, Bryson Graham, a été présenté aux médias mercredi. Et l’ancien des Pelicans et des Hawks n’a pas pris de pincettes au moment de dresser l’état des lieux.

La conférence de presse a débuté par un rare acte de contrition de la part du président de la franchise, Michael Reinsdorf. « Je dois dire que je suis désolé, parce que les résultats n’ont simplement pas été au rendez-vous », a-t-il admis, alors que les Bulls n’ont plus gagné de série de playoffs depuis 2015. « Cela me revient, et j’en prends la responsabilité. J’ai le sentiment qu’aujourd’hui est un pas dans la bonne direction. C’est un pas important. »

« Soyons honnêtes : nous sommes dans une phase de reconstruction »

C’est au moins la fin du surplace mené par la précédente direction, avec Arturas Karnisovas et Marc Eversley, tous les deux écartés début avril. Bryson Graham a acté la fin de cette période frontalement.

« Regardez les bilans », a-t-il lancé à la presse. « Soyons honnêtes. Nous sommes dans une phase de reconstruction, et nous sommes aussi très jeunes. Je ne vais pas me présenter ici et enjoliver les choses, en disant que nous allons aller de l’avant en ajoutant simplement quelques pièces. Parce que ce n’est pas le cas. »

Détonnant par son discours brutalement lucide dans le contexte des Bulls ces dernières années, Bryson Graham a posé une première feuille de route pour sa nouvelle équipe. Avec comme préambule la nécessité de faire un pas de recul pour mieux rebondir.

« Dans la plupart des situations de reconstruction, vous n’avez pas de joueurs capables d’être une star », a-t-il évoqué. « Je ne dis pas que nous n’avons personne dans l’effectif qui puisse y parvenir. Mais tant que l’on continue à bien drafter, à ajouter cela à notre groupe, à recruter globalement plus de joueurs talentueux et qui correspondent à l’identité de l’équipe, nous sommes dans une phase de reconstruction. »

Priorité à la polyvalence, quitte à la payer cher

Avec deux choix dans le Top 15 de la prochaine Draft (leur propre pick et celui des Blazers, en 15e position) Chicago pourrait avoir l’opportunité de redessiner en partie son roster.

Viendra ensuite le temps de la free agency, lors de laquelle Bryson Graham visera en priorité « des joueurs polyvalents capables de faire des actions qui vous font gagner ». « Nous voulons simplement être créatifs et opportunistes, mais nous allons évidemment prendre notre temps », a-t-il insisté. « Nous n’allons pas nous précipiter. La Draft sera la base de notre construction pour l’avenir. »

Avec seulement huit joueurs sous contrat garanti la saison prochaine (Josh Giddey, Patrick Williams, Isaac Okoro, Jalen Smith, Tre Jones, Rob Dillingham, Matas Buzelis et Noa Essengue) il faut s’attendre à du mouvement très vite. D’autant que Michael Reinsdorf s’est montré enclin à dépenser si l’équipe redevient compétitive. « Si nous nous battons pour des titres, nous nous attendons à être probablement dans la luxury tax et nous sommes totalement d’accord là-dessus. Je ne veux pas y être pour une équipe qui ne fera pas les playoffs. »

L’effectif actuel, dont ne se dégage aucun « franchise player » clairement établi, est-il alors assuré d’être encore dans l’Illinois à la rentrée ? « Il y a peu de joueurs en NBA qui sont intouchables », a considéré Bryson Graham. « Même ceux qui le sont, vous pouvez les obtenir. Je vais écouter chaque joueur et je ne veux pas créer d’inquiétude chez nos gars. Mais c’est juste la nature de ce business. Je ne vais pas rester assis ici et dire que quiconque dans cet effectif est intouchable. Mais cela ne veut pas dire que nous allons échanger des gars. »

Pas encore de liste de candidats pour le nouveau coach

Mais le recrutement ne débutera qu’une fois qu’un nouvel entraîneur aura été nommé pour succéder à Billy Donovan. Le nouveau patron sportif des Bulls se laisse au moins « une semaine » avant de débuter ses recherches.

« Nous allons chercher un entraîneur compétent des deux côtés du terrain, et qui accorde autant d’importance à l’attaque qu’à la défense », a décrit Bryson Graham. « Il devra aussi développer les joueurs en début de carrière. Trouvons les gens les plus compétents et talentueux. Et cela pourrait être un coach dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler, et je pourrais me faire descendre pour cela. Mais si je crois en lui, je l’engagerai. »

La rupture semble totale et assumée. Reste à savoir si elle sera couronnée de succès, alors que les supporters de Chicago vont devoir se montrer encore un peu patients.