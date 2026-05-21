Jerry Stackhouse s’ajoute à la liste des Bulls

Avec trois coachs qui ont déjà œuvré en NBA (Wes Unseld Jr, James Borrego et Tiago Splitter) et trois assistants (Sean Sweeney des Spurs, Micah Nori des Wolves et Dave Bliss du Thunder), Chicago semblait disposer d’une liste de choix pour trouver le successeur de Billy Donovan sur son banc.

Or, un nouveau nom est sorti hier du chapeau de notre confrère Marc Stein comme potentielle cible du nouveau front office de la franchise de l’Illinois : Jerry Stackhouse.

Ce dernier vient s’ajouter à la liste des candidats encore en quête d’une première expérience en tant que coach principal en NBA. Jusqu’à présent, l’ancien arrière scoreur passé notamment par Philadelphie et Detroit, a connu trois expériences d’assistant coach, à Toronto (2015-2016), à Memphis (2018-2019) et plus récemment à Golden State (2024-2026), où il occupait le rôle de coordinateur défensif.

Comme « head coach », il a également connu la G-League, aux Raptors 905 de 2016 à 2018, et une expérience mitigée en NCAA à Vanderbilt, de 2019 à 2024, sans parvenir à qualifier son équipe pour la « March Madness ».

À 51 ans, le voilà à nouveau sur le marché pour essayer de franchir un cap en prenant une équipe NBA en main. Chicago se serait donc mis sur les rangs, en attendant peut-être Dallas, une franchise qu’il connaît bien pour y avoir joué de 2004 à 2009, et qui vient de limoger son ancien coéquipier Jason Kidd…