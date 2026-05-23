Chris Quinn va rencontrer les Bulls

Selon le Miami Herald, le Heat a autorisé les Bulls à rencontrer Chris Quinn pour leur poste vacant de coach.

Joueur NBA de 2006 à 2013, Chris Quinn a passé une saison comme assistant à l’université de Northwestern avant de rejoindre le Heat en 2014. Il fait ainsi partie du staff d’Erik Spoelstra depuis plus de 12 ans et depuis deux ans, il a le statut de « premier assistant ».

Chaque année, son nom apparaît dans les rumeurs et chaque année, il passe des entretiens, sans parvenir à convaincre une franchise de lui confier les rênes de l’équipe. La saison passée, il était ainsi sur la « short list » des Suns, et l’intersaison précédente, il avait passé des entretiens avec les Lakers et les Cavaliers. Depuis trois ans, il a passé une demi-douzaine d’entretiens pour des postes de « head coach ».

À Chicago, on cherche la perle rare pour prendre la suite de Billy Donovan, et les candidatures ne manquent pas.

Chris Quinn se retrouve ainsi en compétition avec des habitués des entretiens de fin de saison comme Sean Sweeney et Micah Nori, mais aussi Wes Unseld Jr, James Borrego, Dave Bliss, Lamar Skeeter, Ryan Schmidt et Jerry Stackhouse.