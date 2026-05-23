Matchs
NBA
Matchs
NBA

Chris Quinn va rencontrer les Bulls

Publié le 23/05/2026 à 11:51 Twitter Facebook

NBA – Fidèle bras droit d’Erik Spoelstra, Chris Quinn rejoint une longue liste de candidats à la succession de Billy Donovan.

chris quinnSelon le Miami Herald, le Heat a autorisé les Bulls à rencontrer Chris Quinn pour leur poste vacant de coach.

Joueur NBA de 2006 à 2013, Chris Quinn a passé une saison comme assistant à l’université de Northwestern avant de rejoindre le Heat en 2014. Il fait ainsi partie du staff d’Erik Spoelstra depuis plus de 12 ans et depuis deux ans, il a le statut de « premier assistant ».

Chaque année, son nom apparaît dans les rumeurs et chaque année, il passe des entretiens, sans parvenir à convaincre une franchise de lui confier les rênes de l’équipe. La saison passée, il était ainsi sur la « short list » des Suns, et l’intersaison précédente, il avait passé des entretiens avec les Lakers et les Cavaliers. Depuis trois ans, il a passé une demi-douzaine d’entretiens pour des postes de « head coach ».

À Chicago, on cherche la perle rare pour prendre la suite de Billy Donovan, et les candidatures ne manquent pas.

Chris Quinn se retrouve ainsi en compétition avec des habitués des entretiens de fin de saison comme Sean Sweeney et Micah Nori, mais aussi Wes Unseld Jr, James Borrego, Dave Bliss, Lamar Skeeter, Ryan Schmidt et Jerry Stackhouse.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Chicago Bulls en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes